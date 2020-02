봉준호 “감독상, 텍사스 전기톱으로 잘라 네분과 나누고 싶어”

작품상을 받으러 올라온 봉 감독이 시상자인 배우 제인 폰다(오른쪽에서 두 번째)에게서 오스카상을 받은 뒤 포옹하고 있다. 가운데는 통역 최성재 씨. 게티이미지 코리아





감독상을 받은 봉준호 감독이 객석의 마틴 스코세이지 감독에게 경의를 표하자 스코세이지 감독이 자리에서 일어나 봉 감독을 향해 엄지를 치켜세우고 있다. 유튜브 캡처

아카데미 시상식이 끝난 후 무대 뒤에서 주저앉은 봉 감독이 고개를 들자 배우 최우식(오른쪽)이 촬영하고 있다. 기생충 페이스북 캡처









김재희 기자 jetti@donga.com 봉 감독은 각본상 수상 소감에서 “언제나 많은 영감을 주는 아내에게 감사하다”고 말했다. 그의 아내는 시나리오 작가로 알려진 정선영 씨다. 1995년 결혼했고 봉 감독의 단편 영화 편집 스태프로도 참여한 적이 있다고 한다. 봉 감독은 최근 미국 잡지 ‘배니티페어’와의 인터뷰에서 “대학 영화동아리에서 영화광인 아내를 만났다. 아내는 내 첫 번째 독자로 대본을 완성하고 보여줄 때마다 너무 두려웠다”고 밝혔다. 아들 효민 씨 역시 영화감독으로, YG케이플러스의 웹무비 ‘결혼식’을 연출했다.김재희 기자 jetti@donga.com

“어렸을 때 제가 항상 가슴에 새겼던 말이 있었습니다. ‘가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다.’ 그 말을 하신 분은 마틴 스코세이지 감독이었습니다.”미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 9일(현지 시간) 열린 제92회 아카데미 시상식에서 감독상 수상자로 무대에 오른 봉준호 감독(51)은 함께 후보에 오른 거장들의 이름을 나열했다. 각본상, 국제영화상에 이어 감독상까지 거머쥔 봉 감독은 마틴 스코세이지(‘아이리시맨’), 쿠엔틴 타란티노(‘원스 어폰 어 타임 인 할리우드’), 샘 멘데스(‘1917’), 토드 필립스(‘조커’)의 이름을 일일이 부르며 감사의 말을 전했다. 각본상과 국제영화상 수상 때 담담한 표정으로 무대에 올랐던 봉 감독은 감독상 수상자로 호명된 직후 무대에서 연신 머리를 쓸어 올리고 이마를 만지며 놀란 가슴을 진정시켰다.봉 감독은 영감을 준 거장 감독들에 대한 고마움을 곡진하게 표현하는 한편으로 특유의 재치 있는 입담으로 폭소를 이끌어내고 세련된 매너로 시상식장을 쥐락펴락했다.봉 감독은 “마틴 스코세이지의 영화를 보며 공부했던 사람이다. 같이 후보에 오른 것만으로도 영광인데 상을 받을지 정말 몰랐다”고 했다. 두 손을 모으며 감사를 표하던 스코세이지 감독은 자리에서 일어났고 관객은 모두 기립해 박수와 환호를 보냈다. 감격한 듯한 스코세이지는 무대에 있던 봉 감독에게 엄지손가락을 높이 치켜들었다.봉 감독은 ‘광팬’임을 자처해온 타란티노 감독에 대해 “미국 관객들이 제 영화를 모를 때 항상 제 영화를 리스트에 뽑고 좋아했던 쿠엔틴 형님이 있는데 정말 사랑합니다”라고 말했다.미국에서 유명한 스릴러 영화 ‘텍사스 전기톱 연쇄살인사건’을 인용해 거장들에 대한 존경을 익살스럽게 표현한 것도 화제가 됐다. 봉 감독은 감독상을 수상한 뒤 “같이 후보에 오른 토드, 샘도 존경하는 멋진 감독들인데, 오스카 측에서 허락한다면 (트로피를) 텍사스 전기톱으로 잘라 나누고 싶은 심정입니다”라고 하자 큰 웃음이 터져 나왔다. 후보에 오른 네 감독 모두 박수를 치며 박장대소했다.두 번째 오스카 트로피를 들어 올린 국제영화상 수상 후 봉 감독은 “I am ready to drink tonight until next morning(오늘 밤부터 내일 아침까지 술 마실 준비가 돼 있습니다)”이라고 직접 영어로 말해 폭소가 터져 나왔다.감독상 수상을 포함해 네 차례 무대에 오른 봉 감독은 기생충의 수상이 한국 영화와 세계 영화 역사에 한 획을 그은 순간임을 강조했다. 가장 먼저 시상이 진행된 각본상을 수상한 후 “시나리오를 쓴다는 게 사실 고독하고 외로운 작업이다. 국가를 대표해서 쓰는 건 아닌데, 이 상은 한국이 오스카에서 받은 최초의 상”이라며 101년 한국 영화 역사상 첫 아카데미상임을 강조했다. 봉 감독과 각본을 공동 집필해 무대에 오른 한진원 작가는 “저의 심장인 충무로의 모든 스토리텔러와 필름메이커들과 함께하고 싶다”며 충무로의 이름이 할리우드의 심장에서 울려 퍼지게 했다.국제영화상을 받은 뒤 봉 감독은 “이 부문 이름이 ‘Foreign’(외국어영화상)에서 ‘International’(국제영화상)로 바뀌었다. 바뀐 첫 번째 상을 받게 돼 더욱 의미가 깊다. 그 이름이 상징하는 바가 있다. 오스카가 추구하는 방향에 지지와 박수를 보낸다”고 말했다. 미국과 백인 중심의 시상으로 비판받았던 아카데미 시상식이 ‘자막이라는 1인치의 장벽’을 뛰어넘으며 새로운 역사를 만들어 가는 것을 지지하는 목소리였다.