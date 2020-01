여친 2살배기 아들 목 졸라 살해…20대 男, 항소심서도 징역 21년

지난해 9월 열린 1심에서 재판부는 “인간의 생명을 침해하는 범죄는 어떤 이유로도 용납될 수 없다. 2살배기 아기가 마지막에 겪었을 고통은 감히 헤아리기 힘들다. B 씨는 정신적 충격과 후유증 등을 겪으며 살아갈 것으로 미뤄, 징역 21년을 선고한다”고 판시했다.







여자친구의 2살배기 아들을 목 졸라 살해한 20대 남성이 항소심에서도 징역 21년을 선고받았다.수원고법 제1형사부는 살인, 특수감금, 폭행 혐의로 기소된 A 씨(23)의 항소심을 기각, 원심 대로 실형을 선고했다.앞서 A 씨는 1심의 양형이 너무 많다는 이유로, 또 검찰은 A 씨의 양형이 너무 적다고 항소했다.재판부는 “A 씨가 피해자 측과 합의를 했다는 점과 사정을 정상 참작하더라고 1심의 형량이 지나치다고 판단되지 않는다”고 판시했다.또 “검찰 측에서 제기한 항소는 변경하려고 하는 사정이 없기 때문에 기각한다”고 했다.A 씨는 지난해 3월 경기도 시흥시 자택에서 여자 친구 B 씨를 감금, 폭행하고 그의 아들 C 군을 목졸라 살해한 혐의로 기소됐다.B 씨와 약 7개월 간 만남을 이어가던 A 씨는 C 군이 “엄마는 내 거다. 삼촌(A 씨)거 아니다”라고 말하자 이에 화가 나 주먹으로 얼굴과 몸을 때린 것으로 알려졌다.이에 B 씨가 아들을 데리고 도망치려고 하자 A 씨는 발로 차 넘어뜨렸고, C 군을 집어 던진 뒤 목을 졸라 살해했다.최윤나 동아닷컴 기자 yyynnn@donga.com