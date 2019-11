터키 “시리아 내 유럽 국적 IS 요원들, 본국으로 송환하겠다”

터키 내무장관은 2일(현지시간) 유럽 출신 이슬람국가(IS) 조직원과 그 가족들을 각국으로 송환하겠다고 경고했다.유럽전문 매체 유로뉴스에 따르면 쉴레이만 소일루 터키 내무장관은 이날 수도 앙카라에서 기자들을 만나 유럽 국가들이 터키에 억류된 자국의 IS 요원들 문제 해결에 요원하다며 “다에시(IS를 낮잡아 부르는 아랍어) 요원들을 자신의 나라로 보내겠다”고 말했다.그는 “유럽 국가들은 억류자들 처리 문제를 터키에 떠넘겼다”며 “받아들일 수 없다. 무책임하다”고 불만을 표했다. 또 “우리는 다에시의 호텔이 아니다”며 강력하게 대책 마련을 호소했다.터키는 지난달 9일 시리아 북동부 지역을 점령한 쿠르드 민병대를 공격하기 위한 ‘평화의 샘’ 작전을 펼쳤다. 이후 휴전을 결정한 터키는 쿠르드가 관리하던 수용소에서 탈주한 IS 소속원들을 체포해 관리 중이다.그러나 유럽 국가들이 IS에 자발적으로 소속됐던 자국의 요원들과 그 가족들을 받아들이지 않으며 터키와의 씨름이 시작됐다.프랑스와 영국 등은 어린이들을 제외한 IS 요원, 그리고 IS 신부 등의 입국을 거부하고 있다.소일루 장관은 유럽 각국이 IS 조직원들을 받아들이지 않기 위해 이들의 국적을 박탈하는 방법을 택하는 등 쉬운 방법을 택하고 있다고도 비판했다.유로뉴스에 따르면 유럽의 현지 전문가들은 “IS에 가담했던 이들을 법적으로 처리할 증거가 현재로서는 상당히 부족하다는 우려가 정부 차원의 거부로 나타나고 있다”고 설명했다.쿠르드 민병대 관계자는 터키의 침공 이후 IS 수용소를 탈출한 인원은 약 800여명으로 추정했다.이들 중 터키 정부군에 억류되지 않은 이들은 곧장 자국으로 돌아갈 가능성도 높다.독일, 영국, 프랑스 등 유럽 주요국가들은 IS 요원들이 이라크에서 재판을 받을 수 있도록 이라크 당국자들과 회담을 시작했으나 진전은 없는 것으로 알려졌다.【서울=뉴시스】