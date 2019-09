디지털프라자, 일상이 예술이 되는 ‘셀피 성지’로 탄생하다

디지털프라자 강서본점

삼성전자 관계자는 “갤럭시 노트10 5G와 함께하는 특별한 아트 셀피존으로 새롭게 변화한 디지털프라자는 팬들이 도심 속에서 예술과 함께 휴식하고 창의적인 경험을 만끽하며 신선한 자극과 재미를 느낄 수 있도록 마련한 공간”이라며 “앞으로도 밀레니얼 세대가 공감하며 즐겨 찾고, 일상의 활력을 재충전할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 제공해 나가겠다”고 말했다.

수많은 장미로 둘러싸인 황홀한 정원을 거닐다가 파란 문을 열자 푸른 바다가 눈앞에 펼쳐지며 아름다운 물고기들과 함께 하얀 구름 위를 자유롭게 산책했다.꿈속 동화 같은 일들이 현실로 펼쳐지는 이곳은 전국 8개 디지털프라자에 마련된 아트 셀피존 ‘Beauty in Art’다. 여기에서는 누구나 환상적인 세계를 여행하는 주인공이 될 수 있다.한적한 도심에서 휴식을 즐기는 ‘스테이케이션(Stay+Vacation)’이 메가 트렌드로 떠오르는 요즘, 디지털프라자는 어디에서도 만날 수 없던 특별한 셀피존과 다채로운 체험으로 색다른 휴식을 선사하며 가장 핫한 인생샷 성지로 등극했다. 감각적인 아트 콜라보 공간으로 탄생한 전국 8개 디지털프라자는 밀레니얼 여성들 사이에서 ‘셀피 투어’ 붐을 일으키며 전례 없는 뜨거운 인기를 얻고 있다.‘갤럭시 노트10 5G’ 국내 출시를 맞이해 전국 8개 디지털프라자에서 8명의 아티스트와 협업해 각기 다른 아트 공간으로 탄생한 특별한 셀피존 ‘Beauty in Art’는 소셜네트워크서비스(SNS)에서 소문난 ‘인생샷 맛집’이다. 지난달 10일 오픈한 디지털프라자 아트 셀피존은 밀레니얼 세대 사이에서 폭발적인 호응을 얻으며 꼭 찾아가 인증샷을 남겨야 하는 명소로 자리 잡았다.디지털프라자 아트 셀피존은 ‘셀피, 예술이 되다-Beauty in Art’라는 테마로 ‘하우스 오브 컬렉션즈’ ‘이지영’ ‘숨, 쉬다’ ‘사일로랩’ ‘양승진’ ‘엄윤나’ ‘천대광’ ‘노동식’ 등 8인의 아티스트와 함께 환상적인 꿈을 꾸는 듯한 독창적인 분위기를 연출하며 하나의 특별한 스토리를 담아냈다.특히 Beauty in Art 셀피존은 꿈과 자유, 감성과 판타지 등 각각의 테마 속에서 찾는 아름다움이라는 주제로 일상 속 휴식을 선사한다. 장미, 전구, 풍선, 패브릭 등 주변에서 쉽게 접할 수 있는 소재를 감각적으로 활용해 밀레니얼 세대에게 일상에서 잠시 벗어나 초현실적인 아름다움을 오감으로 체험하며 재충전할 수 있는 시간을 선물한다.삼성 디지털프라자 홍대점에서는 바닷속에서 하늘을 꿈꾸는 물고기를 형상화한 ‘숨, 쉬다’ 작가의 셀피존으로 자유롭고 생동감 넘치는 분위기를 연출한다. ‘하우스 오브 컬렉션즈’ 작가는 ‘Beauty in the FANTASY’라는 주제로 환상적이고 몽환적인 세계를 강남본점에 펼쳐냈다.밀레니얼 세대가 지금 디지털프라자의 특별한 아트 셀피존에 열광하는 이유는 바로 셀피 하나를 찍더라도 자신만의 색다른 모습을 표현하길 원하는 취향 때문이다. 각 아티스트가 갤럭시로부터 영감을 받아 제작한 셀피존에서는 개성 있는 아트를 배경으로 나만의 셀피가 곧 예술이 되는 새로운 순간을 만날 수 있다.단순히 셀피샷을 찍는 것에 그치는 것이 아니라 누구나 크리에이터가 되어 ‘갤럭시 노트10 5G’와 함께 자유로운 상상력을 발휘해 셀피에 자신만의 예술 감각을 더한 새로운 작품을 창조해낼 수 있다. 색다른 셀피존에서 촬영한 사진에 한층 업그레이드된 ‘스마트 S펜’으로 드로잉을 해서 자신의 SNS에 올리거나 비치된 해시 스냅 기기를 통해 현장에서 사진을 바로 인화할 수도 있다.세상에서 단 하나뿐인 나만의 인생 셀피를 찍고 SNS에 인증하는 ‘셀피 챌린지’는 수많은 ‘갤럭시 크리에이터’를 탄생시키며 뜨거운 열풍을 일으키고 있다. 각 공간별로 차별화된 콘셉트를 갖춘 아트 셀피존은 ‘셀피 챌린지’의 열기와 함께 재방문부터 전국 8개 매장 릴레이 방문까지 셀피존 ‘도장 깨기’ 트렌드를 만들어내며 밀레니얼 여성 팬들의 열렬한 사랑을 받고 있다.Beauty in Art 셀피존을 갖춘 8곳의 디지털프라자에서 진행되는 소모임 프로그램도 밀레니얼 세대의 발길이 끊이지 않는 이유다. 삼성전자는 드로잉, 사진, 독서, 캘리그래피 등 다양한 취미 기반의 소모임을 위해 크리에이티브한 창작 활동을 지원한다. 자유로운 공간 대여는 물론 모임 운영에 활용할 수 있도록 ‘갤럭시 노트10 5G’를 비롯한 다양한 삼성전자 제품 대여와 다채로운 교육 지원 서비스를 앞으로도 더욱 확대해 나갈 예정이다.이 밖에도 갤럭시 노트10 5G를 직접 대여해 개인 일상 속에서 활용성을 체험해볼 수 있는 ‘갤럭시To Go 서비스’와 전문가와 함께하는 드로잉, 사진, 1인 방송 교육 클래스인 ‘갤럭시 라이브’도 즐길 수 있다.학점부터 스펙 관리, 취준과 야근까지 일상이 버거운 밀레니얼 세대는 먼 곳에서의 휴가보다 몸과 마음을 여유롭게 재충전할 수 있는 나만의 안식처, 도심 속 ‘케렌시아(Querencia)’를 선호한다.이민주 씨(22)는 “방학이지만 계절학기 수업과 알바 때문에 멀리 여행을 갈 수가 없다”며 “디지털프라자 홍대점에서 친구들과 셀피를 찍으며 즐거운 시간을 보냈다”고 말했다. 이 씨는 “도심 한복판에서 마치 제주도로 떠난 것 같은 청량한 느낌을 받았다”는 소감을 전했다.여자친구와 함께 디지털프라자 강남본점을 찾은 최우진 씨(27)는 “얼마 전 우연히 대치동에 있는 디지털프라자 아트 셀피존에서 찍은 사진을 인스타그램에 올렸는데 반응이 좋아서 다른 셀피존도 찾게 됐다”며 “색다른 체험 요소도 많아 다른 공간도 한 번 더 가볼 예정”이라고 말했다.