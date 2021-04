로봇 인공관절 수술, 신속 회복 강점… 의사 '전문성'에 '정확성' 더해

△한양대 의과대학

△한양대병원 정형외과 전공의

△한국인공관절센터 전임의

△튼튼병원(제주) 관절센터 원장

△인천나누리병원 관절센터 과장

△한국국제협력단 협력의사

△Mittaphpab Hospital C.T.O.V.(Center for Trauma and Orthopaedics in Vientiane)

△대한정형외과학회 정회원