대전에서 훔친 전기차를 타다 사고를 낸 10대 4명이 사건 발생 15시간 만에 경찰에 붙잡혔다. 13일 대전 유성경찰서에 따르면 전기차를 훔쳐 타다 사고를 낸 혐의(특수절도 등)로 초등학교 6학년생 A 군(12)과 중학교 2학년생 B 군(14) 등 4명을 입건해 조사 중이다.이들은 전날 오전 4시 30분경 대전 유성구 주거지 인근 주차장에서, 충전 중이던 전기차의 문이 열려 있는 것을 확인하고 훔쳐 타고 달아난 혐의를 받는다.A 군은 무면허 상태에서 운전대를 잡고 3명을 태워 직접 차를 몰았다. 대전 지하철 유성온천역 인근에 중학교 3학년 C 군(15) 등 2명을 내려준 뒤 B 군을 태우고 계속 운전한 것으로 파악됐다. 7∼8㎞가량을 더 운전하던 A 군은 유성구 외삼동 한 주유소 앞에 있던 가격표를 들이받는 사고를 냈다.신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A 군을 검거하고 사고 직후 도주한 B 군도 추가로 붙잡았다. 이후 경찰은 함께 차에 탔던 C 군 등 2명의 신원을 확인해 행방을 쫓았다. 경찰은 인근 PC방 탐문 및 주변인 수소문을 통해, 유성구 봉명동의 한 찜질방에 있다는 첩보를 입수하고 사건 발생 약 15시간 만인 오후 7시 30분경 이들 모두를 검거했다.이들은 경찰 조사에서 “호기심 때문에 범행을 저질렀다”고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 조사를 마치는 대로 C 군 등 중학생 3학년생 2명을 검찰로 송치할 예정이며, 형사미성년자(만 14세 미만)인 A 군과 B 군에 대해서는 소년원 송치 등 보호 처분을 내릴 방침이다.경찰 관계자는 “현재 정확한 범행 동기 등에 대해 조사 중”이라며 “가장 어린 A 군이 촉법소년임을 이용해 범행을 저지른 것이 아닌지에 대해서도 함께 조사하고 있다”고 말했다.이정훈 기자 jh89@donga.com