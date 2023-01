청주시립국악단(예술감독 겸 상임지휘자 한진)은 국내외 8개 음원사이트에 시립국악단 연주곡인 ‘A Walk in the Clouds’와 ‘BURNING’의 음원을 공개한다고 26일 밝혔다.‘A walk in the Clouds’(송하민 작·편곡, 이수정 편곡)는 가야금 선율이 마치 구름을 타고 다니는 듯한 느낌을 주고 가야금과 소금의 조화가 신비로운 분위기를 연출한다는 평가를 받는다.또 거문고 4중주와 피아노, 기타의 선율이 어우러진 ‘BURNING’(이정호 작곡)은 음악에 대한 열정과 욕망의 소리를 표현한 것으로 잘 알려져 있다. 두 연주곡은 멜론, 지니, 벅스, 네이버 바이브(VIBE), 플로(FLO), 애플뮤직, 유튜브뮤직, 스포티파이에서 내려받기 및 스트리밍할 수 있다.청주시립국악단은 2014년 ‘K-MUSIC 淸’을 시작으로 창작곡의 뮤직비디오와 음원을 공개했다.장기우 기자 straw825@donga.com