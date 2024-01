BTS 정국, 美 ‘피플스 초이스 어워즈’ 4개 부문 후보…K팝 솔로 최다

그룹 방탄소년단(BTS) 정국. 뉴스1



방탄소년단 정국이 ‘2024 피플스 초이스 어워즈’(2024 People’s Choice Awards)에서 4개 부문에 노미네이트됐다.11일(이하 현지시간) 발표된 ‘2024 피플스 초이스 어워즈’ 수상 후보 명단에 따르면, 정국은 ‘올해의 남성 아티스트’(The Male Artist of the Year), ‘올해의 팝 아티스트’(The Pop Artist of the Year), ‘올해의 뉴 아티스트’(The New Artist of the Year), ‘올해의 컬래버레이션 송’(The Collaboration Song of the Year) 등 4개 부문에 이름을 올렸다.정국은 이로써 K팝 솔로 가수로는 ‘피플스 초이스 어워즈’ 역대 최다 노미네이션 신기록을 세웠다. 그룹으로는 방탄소년단이 지난 2018년과 2020년에 각각 4개 부문의 수상 후보로 지명된 바 있다.‘피플스 초이스 어워즈’는 지난 1975년 처음 개최된 이래 올해로 49회를 맞는 미국의 대중문화 시상식이다. 영화, TV, 음악 등 여러 분야를 아우르는 이 시상식은 대중 투표로 수상자를 가리며, 올해 트로피의 주인공은 오는 2월18일 미국 방송 채널 NBC, E!와 스트리밍 서비스 피코크(Peacock)를 통해 발표된다.지난 한 해 전 세계 음악시장에서는 테일러 스위프트, 도자 캣, 마일리 사이러스 등 여성 아티스트의 활약이 두드러졌다. 정국은 이번 시상식의 ‘올해의 팝 아티스트’ 부문에 남성 가수로는 유일하게 수상 후보로 지명되면서 남성 솔로 아티스트의 입지를 과시했다.정국은 ‘올해의 컬래버레이션 송’에서는 지난해 7월 발표된 솔로 싱글 ‘세븐’(Seven (feat. Latto))으로 수상 후보에 올랐다.특히 정국은 직전 ‘2022 피플스 초이스 어워즈’에서 찰리 푸스와의 협업곡 ‘레프트 앤드 라이트’(Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS))로 K팝 솔로 가수 최초 ‘올해의 컬래버레이션 송’을 수상한 바 있어 2회 연속 수상 여부에 관심이 집중된다.(서울=뉴스1)