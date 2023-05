BTS 슈가 ‘디데이’, 빌보드 메인앨범 차트 13위…지민도 차트인

방탄소년단 슈가(빅히트뮤직 제공)

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 차트에서 좋은 성적을 기록하고 있다.9일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(5월13일 자)에 따르면 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 슈가가 활동명 어거스트 디(Agust D)로 공개한 솔로 앨범 ‘디데이’(D-DAY)가 13위로 2주 연속 차트인, 지민의 첫 솔로 앨범 ‘페이스’(FACE)는 157위로 6주 연속 진입했다.‘디데이’는 ‘월드 앨범’, ‘톱 앨범 세일즈’, ‘톱 커런트 앨범’에서 각각 2위에 올랐고, ‘톱 랩 앨범’에서는 4위에 자리했다. ‘페이스’는 ‘월드 앨범’ 4위, ‘톱 커런트 앨범’ 17위, ‘톱 앨범 세일즈’ 20위에 올랐다.각 앨범의 타이틀곡 또한 여러 차트에 포진했다. 슈가의 타이틀곡 ‘해금’은 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 3위, ‘랩 디지털 송 세일즈’ 4위, ‘글로벌(미국 제외)’ 69위, ‘글로벌 200’ 109위에 랭크됐고, 지민의 ‘라이크 크레이지’(Like Crazy)는 ‘글로벌(미국 제외)’ 26위, ‘글로벌 200’ 36위, ‘월드 디지털 송 세일즈’ 13위에 자리했다.한편 방탄소년단 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7)은 ‘톱 앨범 세일즈’에 52위로 재진입했다. ‘월드 디지털 송 세일즈’에서는 RM이 피처링에 참여한 콜드의 신보 타이틀곡 ‘다시는 사랑한다 말하지 마’가 4위에 진입했고, RM의 첫 공식 솔로 앨범 ‘인디고’(Indigo) 타이틀곡 ‘들꽃 놀이 (with 조유진)’가 6위로 재진입했다.(서울=뉴스1)