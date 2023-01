TFN 케빈. MLD엔터테인먼트 제공

그룹 TFN(티에프앤) 케빈이 세계적인 성악가 조수미 콘서트의 단독 게스트로 초청됐다.지난 7일 케빈은 서울 종로구 링크아트센터에서 열린 조수미 콘서트 ‘드림 위드 미’(Dream with me)에 참석해 무대를 펼쳤다.이날 케빈은 세계적인 소프라노 조수미 콘서트에 스페셜 게스트로 초청돼 다양한 무대를 선보였다. 케빈은 이은미의 ‘헤어지는 중입니다’, 팝스타 해리 스타일스의 ‘폴링’(Falling) 등 다채로운 장르를 자신만의 색깔로 소화했다. 케빈의 감미롭고 짙은 감성의 보컬은 공연장을 찾은 관객들에게 큰 감동을 선사했다.관객들의 앙코르 요청에 힘입어 케빈과 조수미는 영화 ‘알라딘’ OST인 ‘어 홀 뉴 월드’(A Whole New World)를 듀엣곡으로 선보였다. 완벽한 호흡을 자랑한 두 사람의 무대에 관객들은 박수갈채를 쏟아냈다. 이어 케빈은 ‘너에게 가는 속도 493km’ OST ‘플라잉’(Flyin)과 ‘런 업’(Run up)까지 선보이며 성악과 K팝을 즐길 수 있는 특별한 시간을 선사했다.케빈은 “조수미 선생님 콘서트에 섰다는 게 믿기지 않는다”며 “무대에 올라 노래 부르는 내내 영광이었다. 단독 콘서트에 게스트라는 특별한 기회를 주신 조수미 선생님께 너무 감사하다”고 소감을 전했다.(서울=뉴스1)