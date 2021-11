원어스 “‘블러드 문’, 멤버들 참여해 만족도 높아…최고의 앨범”

원어스(ONEUS) 멤버 레이븐, 서호, 이도, 건희, 환웅, 시온이 9일 오후 서울 중구 을지로 동대문 롯데 피트인에 위치한 V.SPACE에서 열린 여섯 번째 미니앨범 ‘BLOOD MOON’ 쇼케이스에서 신곡을 선보이고 있다. 2021.11.9/뉴스1 © News1



원어스 레이븐이 ‘블러드 문’을 최고의 앨범이라 말했다.9일 오후 온라인으로 진행된 보이그룹 원어스 여섯 번째 미니앨범 ‘블러드 문’(BLOOD MOON) 발매 기념 쇼케이스에서 멤버들은 새 앨범에 대해 소개했다.레이븐은 “멤버들의 참여도 높은 만큼, 만족도가 높다. 최고의 앨범”이라고 했으며, 서호는 “타이틀곡 ‘월하미인’이 최애곡이다. 그만큼 열심히 준비했으니 기대해달라”라고 전했다.원어스는 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 여섯 번째 미니앨범 ‘블러드 문’(BLOOD MOON)을 발표한다.타이틀곡 ‘월하미인’(月下美人 : LUNA)은 국악 베이스의 곡으로, ‘밤에 피는 꽃’이라는 의미를 담고 있다. 오리엔탈 악기와 피리의 조합으로 짙은 동양적인 색채를 자랑하며, 신스팝 베이스에 추가되는 악기들은 화려하면서도 아련한 곡조를 구성한다. 특히 아름답고 창의적인 표현으로 이루어진 사설시조 형태의 국문 가사가 인상적이다. 멤버 환웅이 안무 창작에 직접 참여, 과거와 현대를 넘나드는 애절하면서도 세련된 퍼포먼스를 통해 ‘무대 천재’ 존재감을 보여 줄 예정이다.이외에도 신보에는 소리꾼 최예림의 피처링으로 원어스의 독보적인 한국적 미장센을 즐길 수 있는 ‘Intro : 창’(窓 : Window)(Feat. 최예림), 레이븐의 자작곡으로 위기가 찾아온 연인들의 마음을 담아 낸 ‘사랑의 결말은 모 아니면 도’(Yes Or No), 진정으로 자신이 원하는 것을 찾아가는 과정이야말로 인생의 참된 아름다운 모습임을 노래하는 청량한 분위기의 ‘라이프 이즈 뷰티풀’(Life is Beautiful), 원어스만의 거친 매력을 폭발시키는 ‘셧 업 받고 크레이지 핫!’(Shut Up 받고 Crazy Hot!), 서호와 이도가 작사, 작곡에 참여한 청량하면서도 서정적인 멜로디가 인상적인 댄스 팝 장르의 ‘헤엄쳐’(We’re in Love), 오래된 친구와 사랑에 빠진 후 겪게 되는 감정을 표현한 유려한 멜로디 라인으로 그린 ‘후 유 아’(Who You Are) 등 원어스의 다채로운 매력을 담아 낸 총 7개 트랙이 수록됐다.새 미니앨범 ‘블러드 문’은 ‘적월도’의 전설에 대한 신비로운 이야기를 담아 낸 앨범으로, 원어스가 그간 쌓아 온 탄탄한 세계관의 정점을 예고한다. 전작에서 뱀파이어가 된 인간 군주의 이야기를 다뤘던 원어스는 신보를 통해 먼 과거부터 현대까지 존재해 온 뱀파이어의 모습을 더욱 콘셉츄얼하게 담아 내 아련하면서도 화려한 느낌을 선사한다. 자작곡은 물론 안무를 직접 창작하는 등 멤버들의 참여도를 대폭 늘려 한층 업그레이드된 원어스의 음악적 역량과 폭넓은 스펙트럼을 담아 낸 바, 신보를 향한 글로벌 팬들의 관심이 집중된다.(서울=뉴스1)