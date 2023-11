AI시대 살아남는 법, 석학들이 알려드립니다

동아일보와 채널A가 다음 달 6일 서울 중구 신라호텔에서 ‘디리스킹 시대, AI 혁신과 생존 전략(In the Era of Derisking, Strategies for AI Innovation and Business Survival)’이라는 주제로 ‘동아비즈니스포럼 2023’을 개최한다. ‘크럭스(The Crux)’의 저자 리처드 루멜트 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 앤더슨경영대학원 명예교수, 아제이 아그라왈 캐나다 토론토대 로트먼경영대학원 석좌교수, 루카스 베드나르스키 스탠더드앤드푸어스(S&P) 수석 애널리스트, 야렉 쿠틸로브스키 딥엘 최고경영자 겸 설립자, 프랑수아 칸델론 보스턴컨설팅그룹(BCG) 헨더슨 인스티튜트 글로벌 디렉터 등이 연사로 나서 지정학적, 기술적 리스크를 극복하기 위한 인공지능(AI) 활용 전략을 소개한다.함께 열리는 ‘동아럭셔리포럼’에는 서효주 베인앤드컴퍼니 파트너, 김병규 연세대 경영대 교수, 김성준 시몬스침대 부사장, 권민주 프리즈 아시아 VIP 및 비즈니스 총괄 이사, 최재화 번개장터 대표 등이 나서 ‘럭셔리 소비자의 재해석, 예술과 고객 경험에 주목하라’를 주제로 강연을 펼친다. ‘AI·빅데이터 포럼’에서는 AI 커스터마이징 플랫폼 기업 알고리즘랩스의 손진호 대표 등이 생성형 AI 활용 가이드를 소개한다.이규열 기자 kylee@donga.com