한편 SuperM은 오는 2020년 1월30일 미국 샌디에이고에서 ‘슈퍼엠 위 아 더 퓨처 라이브’(SuperM We Are The Future Live)를 이어간다.



그룹 SuperM(슈퍼엠)이 미국 빌보드 메인 차트에 8주 연속 진입했다.SuperM은 지난 10월4일 발매한 첫 미니앨범 ‘슈퍼엠’(SuperM)으로 3일(현지시간) 발표된 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 전주와 동일한 168위에 올랐다. ‘월드 앨범’ 차트에서는 8주 연속 1위를 기록했다.이번 앨범은 타이틀 곡 ‘쟈핑’(Jopping)을 비롯한 총 5곡이 수록됐으며, 발매와 동시에 아시아 가수 데뷔 앨범 최초로 ‘빌보드 200’ 1위를 차지한 바 있다.