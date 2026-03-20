「ご飯１杯２０００ウォン」に迫る　コメ価格、心理的上限を突破

「ご飯１杯３０００ウォン」物価水準が比較的高いソウル江南（カンナム）の飲食店街では、１杯３０００ウォンのご飯が登場した。コメ２０キロ価格が昨年９月以降７カ月連続で「心理的抵抗線」とされる６万ウォンを上回り、長らく親しまれてきた１０００ウォンのご飯は次第に姿を消しつつある。１９日、韓国農水産食品流通公社（ａＴ）によると、前日時点のコメ２０キロの平均小売価格は６万２９５１ウォンで、１年前より１３．７％上昇した。２０２１年から昨年までの最大・最小値を除いた３年平均（平年）と比べても１６．５％高い。通常、コメ２０キロ価格が６万ウォンを超えると消費者は割高と感じる。今年に入っても月平均価格は１月６万３０３４ウォン、２月６万２９２３ウォン、３月６万２８８５ウォンと高水準が続き、家計や零細自営業者の負担が増している。コメ１０キロ価格はさらに急上昇している。１８日の平均小売価格は前年より２３．１％上昇した３万６２１４ウォンだった。コメ価格の高止まりが長引くと、農林畜産食品部は先月末、政府備蓄米１５万トンを段階的に供給する対策を打ち出した。ただ実際の価格に反映されるまでに時間がかかるため、現時点では価格抑制効果は大きくない。世宗市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com