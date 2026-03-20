「トップガン」俳優バル・キルマー、ＡＩで復活し映画出演

昨年死去したハリウッド俳優バル・キルマー（写真）が、人工知能（ＡＩ）技術で再現され映画に出演する。ＡＰ通信は１８日（現地時間）、「独立系映画『アズ・ディープ・アズ・ザ・グレイブ（As Deep as the Grave）』にＡＩで再現されたキルマーが出演する」と報じた。キルマーは生前、この映画への出演を約束していたが、健康悪化により実現が難しくなり、その後死去した。だが監督のコート・ボーヒーズ氏は、キルマーの死後、遺族からデジタル複製の許可を得て出演を実現させた。長女のメルセデス氏は「父は新しい技術によってストーリーテリングの可能性が広がることを前向きに捉えていたため、ＡＩ再現に同意した」と明らかにした。ＡＰ通信などによると、同作は２０世紀初頭の米国の考古学者夫婦の実話を基にしている。ＡＩで再現されたキルマーはカトリック司祭フィンタン神父役を演じるという。キルマーは２０２２年、友情出演した映画「トップガン：マーヴェリック」でもＡＩで声を再現している。当時、喉頭がんで声を失っていたためだ。２０１４年に喉頭がんと診断され闘病を続け、昨年４月に６５歳で死去した。１９８６年の映画「トップガン」で海軍戦闘機パイロット「アイスマン」を演じ一躍有名となり、「ドアーズ」（１９９１年）、「ヒート」（１９９５年）、「バットマン・フォーエヴァー」（１９９５年）などに出演した。金民 kimmin@donga.com