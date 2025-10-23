金メダル５個、柔道兄妹が全国体育大会で快挙

「弟が最初に柔道をやりたいと言ったときは、正直やめたほうがいいと思いました。でも成績も出て本人も楽しんでいるので、今は応援するつもりです。好きなことを一緒にできれば、もっと幸せですから」韓国女子柔道・最重量級（７９キロ超級）の「次世代スター」、イ・ヒョンジ（１８・済州南寧高校）は２２日、東亜（トンア）日報の電話取材にこう語った。イ・ヒョンジと弟のジンヒョク（１６・済州南寧高校）が所属する済州道は同日、釜山（プサン）市にある釜慶（プギョン）大学大淵（テヨン）キャンパス体育館で行われた第１０６回全国体育大会（全国体典）柔道高校生団体戦決勝でソウルを４－３で下し、金メダルを獲得した。両チームが３－３で拮抗する中、最後の試合を前に出場階級を決めるためサイコロを振った。このとき男子最重量級（１００キロ超級）が選ばれ、イ・ジンヒョクは本戦で敗れたチャ・ボム（１８）と再び対戦した。気持ちを切り替え集中力を高めたイ・ジンヒョクは、返し技で一本勝ちしリベンジに成功した。２日前の男子無差別級で優勝したイ・ジンヒョクは２冠となった。前日、女子高校生個人戦無差別級と個人戦最重量級で優勝したイ・ヒョンジは同日、団体戦まで含めて３冠を達成した。小学１年生のとき姉に従って柔道を始めたイ・ジンヒョクは、今ではイ・ヒョンジの練習パートナーであり、すっかり成長の伴走者となっている。イ・ヒョンジは「弟の長所も学べ、一緒に成長できるのがうれしい」と語った。イ・ジンヒョクの目標は、大学進学後に実業団に入団し、太極マークをつけることだ。イ・ヒョンジの夢はもっと大きい。「来年の愛知・名古屋アジア大会で１位になりたい。世界選手権はもちろん、２０２８年ロサンゼルスオリンピックでも金メダルを取るのが目標です」と語った。男子走高跳のエース、禹相赫（ウ・サンヒョク、２９）は同日行われた陸上男子一般部走高跳決勝で２ｍ２０をクリアし、高校時代を含め大会１０度目の優勝を達成した。キム・ヨンボム（１９）は競泳男子一般部１００ｍ自由形予選で４７秒３９を記録し、黄宣優（ファン・ソンウ、２２）が２０２１年東京五輪で樹立した４７秒５６を破り、韓国新記録を樹立した。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com