ＡＩに存在価値を奪われた人間、背筋の凍る「無用階級論」



「本日発表された失業率は１０.２％。スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）指数は２０２６年１０月の高値比で３８％下落している」



先週、米ウォール街を揺るがした話題の報告書は、こう書き出される。シトリニ・リサーチの報告書「グローバル・インテリジェンス危機」だ。２０２８年６月３０日という経済危機に見舞われた「現在」の時点から、人工知能（ＡＩ）がいかに経済を破壊したかを叙事形式で描き出した異色の報告書だ。



そこには、米ＣＲＭ（顧客関係管理）ソフトウェア会社セールスフォースを解雇され、ウーバー運転手になった架空の人物が登場する。高所得ホワイトカラー専門職の大量失業と所得急減が住宅ローン市場を崩壊させ、０８年の金融危機が再現されるという筋立てだ。ＡＩが生産性を高め経済を成長させるとの期待とは裏腹に、失業者に満ちた世界で消費は縮小し、政府は財政危機に直面する。



米国の今年１月の失業率は４.３％であり、同報告は文字通り「想像」にすぎない。シトリニは伝統的なウォール街の調査機関ではなく、オンラインニュースレター基盤のサブスタックで注目を集めた存在だ。にもかかわらず、報告書は公開直後からＳＮＳで拡散し、米株式市場まで揺さぶった。



私たちの心の奥にある不安を突いたのだ。昨年までは「ＡＩに過剰投資したものの収益が上がらなかったらどうしよう」というバブル崩壊の懸念が不安を煽っていたとすれば、今は「人間がＡＩより無用になる未来の経済とは何か」という存在論的不安が頭をもたげている。家族写真をスタジオジブリ風に加工し、必要な資料を即座に探し出してくれる友人のような存在だったＡＩが、自律型のエージェンティックＡＩへと進化し、職を奪うのではないかという恐怖だ。



こうした不気味な予言は過去にもあった。ユヴァル・ハラリ氏は１５年の著書『ホモ・デウス』で、「無用階級」の時代を展望した。産業化時代の「無産階級」は少なくとも労働力を提供できたが、ＡＩ時代には多数の人間がシステムの外に追いやられ、完全に無用な存在へ転落するという警告だ。



人間が無用階級に転落し、わずか２年で経済危機が到来するとの予測は過度だとの見方が大勢だ。それでも不安を呼ぶのは、ホワイトカラー中心の大量解雇が現実に相次いでいるためだ。最近では、ツイッター創業者ジャック・ドーシー氏が設立したフィンテック企業ブロックが社員の４０％を一挙に解雇し、シリコンバレーに衝撃が走った。いわゆる「ＡＩ発構造調整」が理由だった。



韓国も例外ではない。解雇が難しい構造のため表面化しにくいが、新規採用縮小や役員削減が顕在化している。国家データ庁の１月雇用動向によると、弁護士や会計士など知識基盤専門職が属する専門・科学・技術サービス分野の就業者は前年同月比で９万８千人減少した。１３年に関連統計が始まって以降、最大の減少だ。実際、国内大手企業の法務担当役員は「ＡＩが新人だけでなく、６～７年目の社員の役割までこなしているようだ」と語る。



実のところ韓国は、暗鬱なシトリニ報告でさえ成長国として名指しした「ＡＩ特需」国家だ。人間がＡＩに置き換えられるほど、データセンターを稼働させる半導体需要は高まるからだ。幸いなことだが、雇用なき成長がもたらす深刻な格差が明るい未来であるはずはない。



ＡＩ発の雇用破壊に対しては、これまでの対策も通用しない。経済成長と雇用指標が乖離し始め、過去の処方箋が効かなくなっているのだ。米連邦準備制度理事会の幹部たちも、金融政策だけではＡＩが引き起こす構造的失業に対処できないとし、より広範な社会的対応の必要性に言及し始めている。人間とＡＩが「有用性」を巡って競争する新たな経済は、教育から福祉、税制、そして産業政策全般に至る再設計を求めている。





金玹秀 kimhs@donga.com