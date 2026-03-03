京セラドームに放った「希望」　金倒永が阪神戦で同点弾

「健康な」金倒永（キム・ドヨン、２３、ＫＩＡ）がどんな打者かを示した一戦だった。金倒永は２日、大阪の京セラドーム大阪で行われた日本プロ野球（ＮＰＢ）阪神とのワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）初の公式強化試合で、同点ソロ本塁打を放ち、韓国を敗戦の危機から救った。柳志炫（リュ・ジヒョン）監督率いる韓国は、昨年セ・リーグを制した阪神と３－３で引き分けた。読売と並びＮＰＢを代表する人気球団の阪神は、日本シリーズに８度進出し、２度（１９８５年、２０２３年）優勝を果たしている強豪だ。沖縄で行われた三星（サムスン）との最終練習試合で５打数３安打（１本塁打）と打撃感覚を温めた金倒永は、この日も３打数２安打（１本塁打）と躍動した。金倒永は韓国が２－３と１点を追う５回表１死で打席に立ち、右腕の早川太貴（２７）の変化球を捉えて左超えに同点ソロ弾を叩き込んだ。「打撃に集中したことが好結果につながった。沖縄にいる時よりも打撃感覚がさらに上がっている」と自信をのぞかせた。韓国は先頭打者の金倒永が三塁前内野安打で出塁すると、初回から勢いに乗った。３番・李政厚（イ・ジョンフ、２８、サンフランシスコ・ジャイアンツ）と５番・文保景（ムン・ボギョン、２６、ＬＧ）、６番・安賢民（アン・ヒョンミン、２３、ＫＴ）が相次いで安打を放ち、１回だけで４安打を集めて２点を先制した。この日の阪神先発は、昨季２４試合に登板し１２勝６敗、防御率１．５５を記録した右のエース、才木浩人（２８）だった。才木は１５０キロを超える速球を連発したが、韓国打線の方が一枚上だった。阪神の捕手、伏見寅威（３６）は「韓国打者がエース才木の速球を容易に弾き返して驚いた」と語った。マウンドではベテランの貫禄が光った。先発の郭斌（クァク・ビン、２７、斗山）は２回３失点で予定していた３回を投げ切れず降板したが、後を受けた盧景銀（ノ・ギョンウン）、孫珠瑛（ソン・ジュヨン）、高永表（コ・ヨンピョ）、柳賢振（リュ・ヒョンジン）、朴英賢（パク・ヨンヒョン）、金澤延（キム・テクヨン）が追加点を許さなかった。３回裏に登板した盧景銀（４２、ＳＳＧ）は１回を三者凡退に抑え、流れを引き戻した。６回から救援した「コリアン・モンスター」柳賢振（３９、ハンファ）は ２回を３４球、被安打１に抑え、６人を凡打に仕留めた。最速は１４０キロ台半ばにとどまったが、１０９キロのカーブなどを織り交ぜて阪神打線を封じた。阪神の藤川球児監督（４６）は、この日最も印象に残った選手として柳賢振を挙げ、「今はベテランだが、以前よりもさらに素晴らしい投球を見せた。心理面、投球面で韓国投手陣のリーダーらしかった」と評した。守備でも堅さが光った。３－３の８回裏１死二、三塁の逆転の危機で、盧施煥（ノ・シファン、２６、ハンファ）が好守を見せて追加点を阻んだ。中川勇斗（２２）の強い打球を捕球し、本塁へ送球して三塁走者の熊谷敬宥（３１）を刺した。９回裏には金澤延（２１）が１死一、二塁のピンチを招いたが、野手陣が冷静な守備で併殺に仕留めた。一方、２番で出場した韓国系のジャマイ・ジョーンズ（２９、デトロイト・タイガース）と４番・シェイ・ウィットコム（２８、ヒューストン・アストロズ）は合わせて内野安打１本にとどまった。柳監督は「まだ１試合を終えただけだ。今後、良い打撃感覚につながると期待している」と信頼を示した。韓国は３日、同じ会場でオリックスと第２戦を行う。先発はデーン・ダニング（３２、アトランタ・マリナーズ傘下）が務める。チームはその後東京へ移動し、５日にチェコとのＷＢＣ１次ラウンド初戦に臨む。大阪＝イ・ソヨン記者 always99@donga.com