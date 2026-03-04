米ガソリン小売価格急騰　トランプ氏、中間選挙前に重荷

米国・イスラエルとイランの武力衝突で国際原油価格が上昇する中、２日（現地時間）、米国のガソリン小売価格が昨年１１月以来初めて１ガロン当たり３ドルを上回ったことが分かった。エネルギー価格の上昇が、今年１１月の中間選挙を控えるドナルド・トランプ米大統領にとって負担となりかねないとの見方が出ている。米エネルギー価格情報会社ＯＰＩＳによると、この日の全米平均のガソリン小売価格は１ガロン当たり３ドルを突破した。米自動車協会（ＡＡＡ）も前日、ガソリン小売価格が１ガロン当たり３ドルに達したと伝えた。２日のニューヨーク商業取引所では、４月渡し分の米国産標準油種（ＷＴＩ）先物終値が１バレル＝７１．２３ドルとなり、前日比６．３％急騰した。市場では事態の長期化により、原油価格が１００ドルを超える可能性もあるとの観測が出ている。昨年の米国原油価格は平均１バレル＝６５ドルだった。原油価格が１０ドル上昇するごとに、ガソリン小売価格は約２５セント上昇する。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は、「中間選挙を控えたトランプ大統領が危険な賭け（イラン攻撃）に出ている」と指摘した。ガソリン価格は消費者が日々直面する物価指標とされる。２０２２年２月にロシアがウクライナに侵攻すると、同年６月には国際原油価格が１バレル＝１００ドル超まで急騰し、米国のガソリン小売価格も１ガロン当たり５ドルと過去最高を記録した。当時、２０２２年１１月の中間選挙を控えていたジョー・バイデン前大統領は「短期的にエネルギー価格を引き下げる手段はほとんどない」と発言し、批判を浴びた。これが民主党の中間選挙および２０２４年の大統領選敗北につながったとの分析もある。ロイター通信も、ガソリン価格の上昇はトランプ大統領のイラン攻撃に対する米国民の支持を測る試金石となると評価した。キム・ボラ記者 purple@donga.com