李世乭九段、１０年ぶり再びＡＩと対局

李世乭（イ・セドル）九段が、グーグル・ディープマインドの囲碁人工知能（ＡＩ）「アルファ碁」と世紀の対局を行ってから１０年ぶりに、同じ場所で再びＡＩと対局する予定だ。今回は李九段自らがＡＩで囲碁モデルを構築し、対戦に臨む。実行型（エージェンティック）ＡＩスタートアップのインヘンスは３日、９日にソウル鍾路（チョンノ）区のフォーシーズンズホテル・アラホールで、李九段と囲碁を通じたグローバルＡＩキャンペーンを実施すると明らかにした。同所は李九段が２０１６年３月９〜１５日にアルファ碁と対局した会場でもある。当時、アルファ碁は李九段を４勝１敗で破り世界を驚かせた。李九段は第４局で「神の一手」と呼ばれる７８手目でアルファ碁を下し、人間の意地を見せた。アルファ碁に勝利した人間棋士は、現在も李九段ただ一人だ。９日の対局は同日午後１時から１時３０分までの３０分間行われる予定だ。李九段はインヘンスのＡＩエージェントと音声で対話しながら、リアルタイムで自身の囲碁プログラムを構築する。また、自身と対戦する囲碁モデルもＡＩエージェントの支援を受けて作り上げる。その後、自らが開発した囲碁モデルと直接対局する計画だ。こうした過程を通じ、ＡＩエージェントが音声命令だけで企画から実行、生成、運用に至る全工程を遂行する姿を示すという。李九段は２０１９年の引退後、昨年、蔚山（ウルサン）科学技術院（ＵＮＩＳＴ）機械工学科の特任教授に任用された。ＡＩと囲碁を融合した研究やＡＩ関連の助言、特別講義を行っている。今回のイベントには、クラウド基盤「アジュール（Ａｚｕｒｅ）」を提供するマイクロソフトのほか、アンソロピック、エヌビディアなどのグローバル・ビッグテック企業が公式スポンサーとして参加する。ライブ配信で世界に生中継される予定だ。インヘンス関係者は「かつて人間と対決した強力なＡＩが、今や人間の主導のもと『実行』し『創造』するパートナーへと進化したことを象徴的に示す場になる」と語った。インヘンスは２０２１年設立のＡＩオペレーティングシステム（ＯＳ）ソリューション企業。イ・スンヒョン代表は「１０年前にＡＩが人間に驚きを与えた場所で、いまはＡＩが人間の意図を支え創造性を最大化するパートナーへと進化したことを証明できるのは非常に意義深い」と話した。チョン・ヘジン記者 sunrise@donga.com