電池大手３社、ＥＶ超えＥＳＳ・ロボットに軸足

ＬＧエナジーソリューション、三星（サムスン）ＳＤＩ、ＳＫオンの国内電池３社は２日、ソウル江南（カンナム）区のコエックス（ＣＯＥＸ）で１１～１３日に開かれる国内最大の電池展示会「インターバッテリー２０２６」に参加し、次世代電池技術と新市場戦略を公開すると明らかにした。今年のインターバッテリーでは、各社が電気自動車（ＥＶ）だけでなく、人工知能（ＡＩ）データセンター向けエネルギー貯蔵装置（ＥＳＳ）、ロボット、ドローンなどに関連する未来技術を前面に打ち出すのが特徴だ。ＬＧエナジーソリューションは、国内電力インフラに最適化したＥＳＳソリューション「ＪＦ２ ＤＣリンク５．０」を展示する。５月から本格生産に入る同製品は、同社のリン酸鉄リチウム（ＬＦＰ）電池「ＪＦ２」を基盤に製造される。火災の安全性を強化し、設置・運用効率を高めたと会社側は強調した。同社は成長潜在力の高いロボティクスやドローン分野でも、自社電池が搭載された事例を紹介する。ＬＧ電子のホームロボット「ＬＧクロイド」や、ベアロボティクスの自律走行ロボット「Ｃａｒｔｉ１００」などを展示する予定だ。三星ＳＤＩは、ＡＩデータセンターの電力空白を最小化する超高出力電池を前面に掲げる。角形電池「Ｕ８Ａ１」を基盤とした無停電電源装置（ＵＰＳ）や、高出力・高容量の円筒形電池を適用したバッテリーバックアップユニット（ＢＢＵ）ソリューションなどを披露する。ＥＳＳ用の一体型電池ソリューション「三星バッテリーボックス（ＳＢＢ）」も公開する。あわせて、来年の量産を目標とする全固体電池がロボットに搭載された「フィジカルＡＩ」の事例も紹介する予定だ。ＳＫオンは、ＥＳＳを重点事業に据える。高エネルギー密度を強みとするＬＦＰパウチ型電池や、安全性を強化したコンテナ型ＥＳＳソリューションを展示する。ロボット分野では、ニッケル含有量を高めてエネルギー密度を向上させたハイニッケル三元系電池を基盤とする現代（ヒョンデ）ウィアの物流ロボット（ＡＭＲ）が公開される。このロボットは、現代自動車グループのメタプラント・アメリカ（ＨＭＧＭＡ）など産業現場で活用されている。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com