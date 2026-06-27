チャールズ国王、３年間で６００億ウォン納税

英国のチャールズ国王の２０２２年９月の即位から昨年１２月までの納税額が３千万ポンド（約６１０億ウォン）超だったことが、２５日（現地時間）公表された。英国王室は長年、財政状況を厳重な機密としてきたが、君主個人の納税額が公表されるのは初めてだ。英国ではこれまで、王政廃止を訴える活動家や市民団体が、王室財政の透明性向上を求め、関連資料をさらに公開するよう要求してきた。このような中、チャールズ国王の弟アンドルー王子は、米ウォール街の富豪で性犯罪者だったジェフリー・エプスタイン氏との交友や性犯罪疑惑を受け、すべての公務上の役職を剝奪された。こうした問題で王室の権威が失墜したことから、王室財政の透明性を高めることで悪化した世論を和らげようとする狙いがあるとみられる。英ＢＢＣなどによると、英国王室は同日公表した会計報告書で、チャールズ国王が２３～２４年度に１１７０万ポンド（約２３８億ウォン）、２４～２５年度に１２９０万ポンド（約２６２億ウォン）の個人所得税を納めたと明らかにした。ウィリアム皇太子も同期間、それぞれ７７６万ポンド（約１５７億ウォン）、８３４万ポンド（約１６８億ウォン）を納税した。ＢＢＣは、国王父子の納税額はいずれも英国の納税額上位１００人に入る水準だと伝えた。英国の個人所得税の平均納付額は約５４８６ポンド（約１１０８万ウォン）。米紙ワシントン・ポストは、「これまで資産規模を公表してこなかったチャールズ国王が、莫大な資産家であることが明らかになった」と論評した。英国君主には納税義務はない。しかし、１９９２年にエリザベス女王が自主的に納税を始め、その後は所得税や譲渡税、相続税などを納めてきた。チャールズ国王は即位前から相当な資産を保有しており、母であるエリザベス女王の死去後には遺産も相続したことで、資産はさらに増えたとみられている。英紙サンデー・タイムズは、２０２５年時点のチャールズ国王の資産を８億５千万ドル（約１兆３１７５億ウォン）と推計した。今回の報告書によると、２５～２６年度には、チャールズ国王が居住するロンドンのバッキンガム宮殿の改修費を含め、総額１億３７９０万ポンド（約２７８６億ウォン）が王室に支給された。２７～２８年度には９９９０万ポンド（約２０１８億ウォン）が支給される予定だ。アン・ギュヨン記者 kyu0@donga.com