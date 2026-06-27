「UJOO+LIMHEEYOUNG」とイ・ジョンウ氏　「アルス・エレクトロニカ」で栄誉賞

メディアアート作家の「UJOO+LIMHEEYOUNG」（ユ・ビョンジュン、リム・ヒヨン）とイ・ジョンウ氏が、世界的なメディアアート賞で栄誉賞(Honorary Mention)を受賞した。ソウル文化財団は２６日、「２２日（現地時間）に発表された『プリ・アルス・エレクトロニカ２０２６（Prix Ars Electronica）』で、UJOO+LIMHEEYOUNGは作品『鳥はいない』で、イ氏は『書かれた映画、書かれる歴史』で栄誉賞を受賞した」と明らかにした。それぞれ受賞した部門は「インタラクティブ・アート・プラス」と「ニュー・アニメーション・アート」だ。両チームは９月、オーストリア・リンツで開かれる世界最大規模のメディアアートの祭典「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル２０２６」で作品を披露する予定だ。プリ・アルス・エレクトロニカは、オーストリアの世界的なメディアアート機関「アルス・エレクトロニカ」が１９８７年から運営している賞だ。今年は世界１０６カ国から４３２９作品が出品され、競い合った。これに先立ち、２０２３年には作家のキム・アヨン氏が同賞の最高賞に当たる「ゴールデン・ニカ」を、サンヒ氏が特別賞を受賞した。昨年はフニダ・キム氏が栄誉賞を受賞した。UJOO+LIMHEEYOUNGとイ氏は、ソウル文化財団が２０１０年から運営する融合芸術支援事業に選ばれ、昨年、作品制作の支援を受けた。イ・ジユン記者 leemail@donga.com