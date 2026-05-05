Ｇ－ＤＲＡＧＯＮ、公演衣装に差別的表現　謝罪

歌手Ｇ－ＤＲＡＧＯＮ（本名クォン・ジヨン）が海外公演で着用した衣装の文言をめぐり、人種差別との批判が広がった。所属事務所は謝罪し、再発防止を約束した。所属事務所のギャラクシーコーポレーションは４日、声明で「２日にマカオで開かれた『Ｋスパーク』公演で、アーティストの衣装に社会・文化的文脈上不適切な文言が含まれていたことを深くおわびする」とし、「今回の件を通じ、文化的感受性と責任ある検証の重要性を改めて認識した」と説明した。Ｇ－ＤＲＡＧＯＮは同公演で、オランダ語で「RONNY, EEN GEILE NEGER JONGEN」と記されたＴシャツを着用。「EEN GEILE」には性的な意味合いがあり、「NEGER」は黒人に対する差別的表現とされる。写真がソーシャルメディアで拡散すると、海外ファンを中心に批判が相次いだ。同社は「スタイリングを含めた内部の確認手続きを一層強化し改善する」とし、「今後のすべての活動において多様な文化的背景と価値が尊重されるよう、より責任ある姿勢で臨む」とした。今年デビュー２０周年を迎えたＧ－ＤＲＡＧＯＮは先月、ＢＩＧＢＡＮＧのメンバーであるＳＯＬ（テヤン）、Ｄ－ＬＩＴＥ（デソン）とともに米国のコーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバルのステージに立つなど、活発な活動を続けている。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com