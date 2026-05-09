３９年ぶりの改憲、国会議長が再上程断念

１９８７年以来、３９年ぶりとなる憲法改正が８日、最終的に頓挫した。反対する野党「国民の力」がフィリバスター（議事妨害）を予告したことで、禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長は改憲案の再上程を断念した。禹氏は、非常戒厳に対する国会の統制権強化を盛り込んだ改憲案が再上程されなかったことを受け、「国民の力は歴史の罪人だ」と批判した。一方、「国民の力」は「歴史は独裁を企てる一方的な改憲推進を必ず裁くだろう」と反発した。禹氏は同日の国会本会議で、「何としても３９年ぶりの改憲頓挫を防ぐため、今日再び本会議を開いた」とし、「しかし（国民の力が）フィリバスターで応じるのを見ると、これ以上議事を進めても意味がないと考えた」と述べた。さらに「憲法改正案は上程しない」とし、「６月３日の国民投票実施に向けた手続きは、今日をもって中断された」と強調した。禹氏は当初、６月３日の地方選挙で改憲案を国民投票に付すための最終期限となる１０日までに、改憲案処理を試みる考えだった。しかし、「国民の力」が改憲案に加え、５０本の民生法案に対してもフィリバスターを申請したことで、改憲案再上程の方針を撤回した。禹氏はすべての法案を上程せず、本会議を散会した。これに先立ち、禹氏と「国民の力」を除く院内６党が発議した改憲案は、前日の国会本会議で採決が行われたが、「国民の力」所属議員１０６人全員が欠席し、「投票不成立」となった。改憲案の採決成立には、在籍議員の３分の２（２８６人中１９１人）以上の参加が必要となる。「国民の力」の宋彦錫（ソン・オンソク）院内代表は、「昨日の本会議には在籍議員の過半数が出席しており、いわゆる議決定足数は満たしていた」とし、「否決された法案を（同一会期中に）再上程すること自体が『一事不再議』の原則に反するため、フィリバスターで対応せざるを得なかった」と述べた。これに対し、国会議長室は、「投票数が議決定足数に満たない場合は『投票不成立』であり、否決とは見なさないというのが国会議事局の有権解釈だ」と反論した。大統領府の姜由楨（カン・ユジョン）報道官は、「国民は、国家の安全と民主主義を守るための最低限の改憲にまで反対した理由を納得し難いだろう」とし、「国民に約束した改憲論議は決して中断されてはならない」と述べた。イ・サンホン記者 dapaper@donga.com