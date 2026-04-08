三星電子、１～３月営業益５７兆ウォン　韓国企業で過去最高

三星（サムスン）電子の今年第１四半期（１～３月）の営業利益が５７兆ウォンを超え、韓国企業の過去最高を更新した。三星電子がこれまでに達成した四半期ベースの営業利益の最大値である２０兆ウォンを大きく上回り、再び過去最高を更新した形だ。人工知能（ＡＩ）発のメモリチップの「超スーパーサイクル」を背景に、三星電子の業績が世界の巨大ＩＴ企業の水準に跳ね上がったとの評価が出ている。三星電子は７日、今年第１四半期の連結基準の売上高が１３３兆ウォン、営業利益が５７兆２０００億ウォンと暫定集計されたと公示した。これは前年同期比でそれぞれ６８．０６％、７５５．０１％増加したものだ。従来、韓国企業の四半期売上高および営業利益の最大値は、昨年第４四半期（１０～１２月）に三星電子が達成した売上高９３兆８０００億ウォン、営業利益２０兆１０００億ウォンだった。これを１四半期で自ら更新し、再び過去最高の四半期売上・営業利益を記録した。特に営業利益は３カ月で１８５％増え、約３倍に拡大した。証券業界では、メモリ半導体の品薄状態が続く中、三星電子の年間営業利益が今年は３００兆ウォン、来年は４００兆ウォンに達し、世界首位に立つ可能性もあるとの見方が出ている。祥明（サンミョン）大学システム半導体工学科のイ・ジョンファン 教授は「エヌビディア向けＨＢＭ受注の拡大と汎用ＤＲＡＭ需要の強さを背景に、三星電子の業績は当面、高水準で推移する見通しだ」と話した。イ・ミンア記者 omg@donga.com