ＡＩエージェント拡大でトークン消費１２倍　「トークン経済」現実味

自ら判断して行動する人工知能（ＡＩ）、いわゆる「ＡＩエージェント」の時代が到来し、ＡＩの演算量が爆発的に増加する中、「トークン」が情報技術（ＩＴ）業界の主要テーマとして浮上している。トークンとはＡＩがデータを処理する基本単位であり、使用量は一般にＡＩの活用度を示す指標として用いられる。シリコンバレーでは、巨大ＩＴ企業の技術者の間でトークン使用量をめぐる競争が始まっている。米半導体大手エヌビディア（ＮＶＩＤＩＡ）のジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は、技術者にトークン資源を提供すべきだとの考えを示した。優秀な人材ほど多くのトークン支援を受け、ＡＩをより積極的に活用できるようにすべきだという趣旨だ。フアン氏の発言をきっかけに、「トークン経済（トークノミクス）」をめぐる議論も広がりを見せている。●自律型ＡＩエージェントの登場、トークン消費１２倍に２３日、ＩＴ業界によると、シリコンバレーでは最近、技術者がＡＩエージェント「オープンクロー」を積極的に活用するようになり、トークン使用量が急増している。ＡＩの利用状況を追跡するサイト「Open Router」によれば、２０２５年３月に１週当たり約１兆６２００億個だったトークン使用量は、２０２６年３月には２０兆４０００億個に達し、１年間で約１２倍に増えた。転機となったのは昨年末に登場したＡＩエージェント「オープンクロー」だ。ＡＩエージェントとは、簡単に言えば「自律性」を持つＡＩである。ユーザーの質問に答えるだけでなく、メールの作成や商品の購入といった行為まで自ら実行する。そのため、オープンクローはオープンＡＩの「チャットＧＰＴ」やグーグルの「ジェミ二」、アンソロピックの「クロード」など複数のＡＩモデルを組み合わせて利用する。複数のＡＩモデルを同時に休みなく使用するため、人間よりはるかに多くのトークンを消費する。人間の場合、ＡＩチャットボットで高負荷のプログラミング作業を複数行っても１日当たり数百万個のトークン使用にとどまるが、オープンクローは多い場合、数十億個のトークンを使用することもある。これを金額に換算すると数千ドルに達する。●「トークン」で賞与支給もシリコンバレーの技術者の間では、生産性向上のために２４時間オープンクローを稼働させることが流行している。「自分のトークン使用量に伴うクロードの費用が年収に匹敵する」といった形で使用量を誇示し、競い合っている。トークンがＡＩエージェント時代の核心資源として浮上する中、一部のＡＩ企業は賞与としてトークンを支給する案も検討している。フアン氏は１６日（現地時間）、米サンノゼで開かれたエヌビディアの年次開発者会議「ＧＴＣ２０２６」で「技術者に基本給の半分に相当するトークンを提供する案を検討している」と言及した。巨大ＩＴ企業技術者の年収追跡サイト「Ｌｅｖｅｌｓ．ｆｙｉ」によると、上位２５％のソフトウエア技術者の年収は３７万５０００ドル（約５億７０００万ウォン）だ。年収の半分をトークンで支給する場合、１人当たり１８万７５００ドル（約２億８０００万ウォン）規模のトークン支援予算が必要になる計算だ。メリッツ証券リサーチセンターのファン・スウク首席研究員は最近の報告書で「ＡＩエージェントの登場により、経済構造は物理経済からデジタル経済を経て、トークン単位の経済、すなわちトークノミクスへと移行している」とし、「今後、ＡＩ工場の核心はトークンの生産効率になる」と指摘した。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com