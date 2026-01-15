「ＡＩ学科」志向が鮮明　２０２６年度一般選考、志願者数が３年で最多

２０２６年度の大学定時募集（一般選考）では、全国２０大学の人工知能（ＡＩ）関連学科に志願した受験生が４８９６人となり、前年より１６％増え、直近３年間で最多となった。政府がＡＩ人材育成を重視し、世界的にもＡＩが有望産業として注目されていることが背景にあるとみられる。進学塾の鍾路（チョンノ）学院が１４日に公表した集計によると、２０２６年度一般選抜で、高麗（コリョ）大学、西江（ソガン）大学、慶北（キョンブク）大学、釜山（プサン）大学など全国２０大学のＡＩ関連学科に計４８９６人が志願した。志願者数は、２０２４年度が３０６９人、２０２５年度が４２２２人だった。政府のＡＩ重視方針を受け、各大学が関連学科を新設・拡充した結果、ＡＩ関連学科の募集定員も同期間に４９８人、５４５人、６４８人と増加した。ＡＩ関連学科は理工系だけでなく、人文系でも募集が行われており、いずれも３年連続で志願者数が増加した。特に人文系は募集定員が少ない一方、志願者が多く、競争率がより高かった。２０２６年度の平均競争率は、理工系が７．２２倍、人文系が１１．２０倍だった。理工系では、高麗大学人工知能学科が４０人の募集に２１９人が志願し、前年より３６％増えた。ソウル市立大学の先端人工知能専攻は競争率３６．０倍と、ＡＩ関連学科の中で最も高かった。続いて、西江大学ＡＩ基盤自由専攻学部は３５人の募集に１０００人が志願した。世宗（セジョン）大学ＡＩ融合電子工学科（２６．０倍）、国民（クンミン）大学ＡＩビッグデータ融合経営学科（１３．２倍）も高い競争率となった。首都圏以外では、慶北（キョンブク）大学電子工学部（人工知能専攻）が８．０倍と高く、慶北大学コンピューター学部（人工知能コンピューター専攻、６．６倍）、慶尚（キョンサン）国立大学ＡＩ情報工学科（５．４倍）、忠南（チュンナム）大学コンピューターＡＩ学部（４．５倍）などにも志願者が集中した。人文系で募集したのは４大学で、競争率は梨花（イファ）女子大学人工知能データサイエンス学部（１５．８倍）、国民（クンミン）大学ＡＩビッグデータ融合経営学科（１３．９倍）、東国（トングク）大学コンピューターＡＩ学部（６．９倍）、韓国外国語大学ソーシャルサイエンス＆ＡＩ融合学部（６．１倍）の順に高かった。鍾路学院のイム・ソンホ代表は、「ＡＩ関連政策が集中し、国内外の企業でもこの分野の重要性が強調されている。受験生が就職に有利と判断し、理工系、人文系の双方で関心が高まった」と分析した。崔예나 yena@donga.com