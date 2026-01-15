ＢＴＳ、４月から３４都市７９公演のワールドツアー

グローバル・スーパースターのＢＴＳ（防弾少年団）が、４月から大規模なワールドツアーに乗り出す。２０２２年に米国ラスベガスで締めくくった「PERMISSION TO DANCE ON STAGE」以来、約４年ぶりとなる。所属事務所ビッグヒット・ミュージックによると、ＢＴＳは４月９日と１１日、１２日に京畿道（キョンギド）の高陽（コヤン）総合運動場でツアー初日を迎える。６月１２、１３日には釜山（プサン）でも公演を行う。１３日はＢＴＳのデビュー記念日でもある。海外公演は、現時点で世界３４都市・７９公演が確定した。ビッグヒット・ミュージックは「ＫＰＯＰアーティストの単独ツアーとしては最多記録」とし、「今後、日本や中東の日程も追加される」としている。北米ツアーは４月２５と２６日（現地時間）、米フロリダ州タンパのレイモンド・ジェームズ・スタジアムで始まる。テキサス州エルパソのサンボウル・スタジアム、マサチューセッツ州フォックスボロのジレット・スタジアムなど、ＫＰＯＰ公演が初めて開催される会場も含まれる。カリフォルニア州スタンフォード大構内のスタンフォード・スタジアムでは、英国バンドのコールドプレイに続き、２組目の単独公演となる。欧州ツアーは６～７月に英国ロンドン、フランス・パリなど５都市で計１０公演を実施。スペインのマドリード、ベルギーのブリュッセルでは初の単独公演となる。その後は、ブラジルのサンパウロ、アルゼンチンのブエノスアイレスなど南米へも巡る。ビッグヒット・ミュージックは「３６０度ステージなどを設置し、圧倒的な没入体験を提供する」としている。また、ＢＴＳはツアーに先立ち、３月２０日に全１４曲を収録した５枚目のフルアルバムを発売する。完全体でのカムバックは、約３年９カ月ぶりとなる。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com