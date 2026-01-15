「韓日首脳、サプライチェーン協力で一致」　レアアース巡り実務協議が進展

李在明（イ・ジェミョン）大統領と高市早苗首相が首脳会談で、安定的なサプライチェーン（供給網）構築に向けて協力することで共感したと、魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長が１４日、明らかにした。中国が対日レアアース輸出規制を発動し、日中間の緊張が高まる中、韓日首脳がレアアースなどサプライチェーン問題での協力に足並みを揃えた形だ。魏氏は同日、奈良県で行った会見で、「サプライチェーン分野での協力意志は首脳間で確認されており、それ以前から実務レベルで複数の協議が行われ、協力を高めるための作業が進展している」と説明した。そのうえで、「今回の首脳会談でも、サプライチェーン分野で相互協力する方向で意見の接近があった」と述べた。レアアースなどの重要鉱物に加え、半導体、エネルギー分野における韓日サプライチェーン協力が加速する見通しだ。高市氏も１３日の首脳会談後、共同記者発表で「李大統領とサプライチェーン協力について踏み込んだ議論を行った」と述べている。台湾有事への対応をめぐる発言を背景に、中国による対日輸出統制が本格化する中、韓日間のサプライチェーン連携を強調した発言と受け止められる。ただ、魏氏は「サプライチェーンは重要な問題であり、複数の国と協力している」としたうえで、「中国とも協力について議論している」と述べた。韓国は５日に行われた韓中首脳会談で、中国との産業長官会談を定例化し、サプライチェーン協力を推進することで一致している。また、日本主導の多国間自由貿易協定（ＦＴＡ）である環太平洋経済連携協定（ＣＰＴＰＰ）への韓国加盟問題についても協議が行われた。魏氏は「韓国が加盟を推進する意思を改めて確認した」とし、「前向きなトーンで議論された」と説明した。一方、魏氏は「９・１９南北軍事合意の復元は政府の基本方針であり、大統領が示した指針だ」と述べ、軍事境界線付近での訓練中止など、９・１９合意復元方針を改めて明確にした。奈良＝ユン・ダビン記者、シン・ギュジン記者 empty@donga.com