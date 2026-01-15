ルノー「韓国は生産・輸出の中核拠点」　釜山工場への投資継続

「フィランテは、セダンの躍動感とスポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）の快適な走行性能を融合させ、他とは違う車を求める顧客の選択肢です」ルノーブランドの最高経営責任者（ＣＥＯ）兼副会長であるファブリス・カンボリーブ氏が１３日、ソウル市広津区（クァンジング）のウォーカーヒルホテルで語ったこの言葉は、同日初公開されたルノーのハイブリッド新型車「フィランテ」の位置づけを端的に示すものだ。ルノーはこのモデルを軸に、韓国を主要な生産・輸出拠点と位置づけ、独創的な技術とデザインで世界市場に挑む方針だ。カンボリーブ氏は、フィランテの競争力として「独創性」を挙げた。フランスブランドでありながら、韓国的感性を併せ持つアイデンティティーを強みに、個性的な嗜好を持つ消費者を狙うという。「フィランテは、車体形状やデザインで競合モデルと明確に差別化されている」と述べた。フィランテは現在、南米９カ国、中東７カ国などを輸出市場として確保している。生産台数や市場調査の結果次第で、輸出地域をさらに拡大する考えも示した。韓国の戦略的重要性も改めて強調された。ルノーは２０２３年に策定した中長期戦略「インターナショナル・ゲーム・プラン」で、韓国をラテンアメリカ、インド、トルコ、モロッコと並ぶ５大ハブの一つに指定した。この計画に基づき、世界市場に計８車種の新車を投入する予定で、韓国では２０２４年の「グラン・コレオス」に続く第２の戦略モデルとしてフィランテを投入した。カンボリーブ氏は「韓国はプレミアム市場の拡張余地があり、車両の高いコネクティビティ技術を検証できる環境を備え、自由貿易協定によって輸出もしやすい」としたうえで、「そうした点で、韓国は生産と輸出の中核拠点だ」と評価した。一方、釜山（プサン）工場での電気自動車生産計画については、「拡大するハイブリッド需要への対応と、フィランテのようなモデル投入に注力している」と説明し、「市場の成熟度を考えると具体的な計画を示すのは難しいが、釜山工場への投資は今後も継続する」と述べた。金在亨 monami@donga.com