韓銀「昨年１０月までに１９６億ドル純流出」　ウォン安圧力、投資拡大で構造変化鮮明

韓国銀行（韓銀）は、昨年１～１０月に１９６億ドル（約２９兆ウォン）の資金が純流出し、ウォン安の要因として作用したとの分析を示した。韓銀のクォン・ヨンオ国際金融研究チーム長は１４日、「外国為替市場共同政策シンポジウム」での発表で、こう説明した。韓銀はこの期間、海外証券投資や国民年金の海外投資拡大で約２００億ドルに迫る資金の純流出が生じたと推定している。これは、２０２４年の同期間における純流出額（５億ドル）の約３０倍にあたる。韓国の経常収支の黒字は、２０２４年に９９０億ドルを記録し、昨年も１１月までに１０１８億ドルに達した。ただ、海外投資の拡大や輸出企業による換金（ドル売り）の遅れなどで、従来のような「経常収支黒字＝為替安定」という関係式は、機械的には成り立たなくなっているという。韓米間の金利差の拡大や、国内の潜在成長率低下も、ウォン安要因として挙げた。一方、同日の対ドルウォン相場は、前日比１ドル＝３．８ウォンウォン安ドル高の１ドル＝１４７７．５ウォンで取引を終えた。日本で衆議院解散の可能性が取り沙汰され、財政拡張への警戒感が強まったことから円安ドル高が進み、その影響でウォン安が加速したとの見方が出ている。この日の東京外国為替市場では、円相場が一時、１ドル＝１５９．４５円まで円安が進み、２０２４年７月以来、約１年半ぶりの円安水準となった。チェ・ミソン記者 cms@donga.com