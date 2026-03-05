コスピ史上最大の下げ幅　「９・１１」直後も上回る暴落

世界の主要株式市場の中でも、米国とイランの戦争の影響を最も強く受けている韓国株式市場は４日、過去最悪級の暴落に見舞われた。わずか１時間で１００ポイント以上も上下するジェットコースターのような値動きが続き、下落のたびに「押し目買い」で指数を支えてきた個人投資家さえも恐怖感を強め、様子見姿勢に転じた。この日の下落率は、米同時多発テロ直後の２００１年９月１２日（－１２．０６％）を上回った。１９８３年１月４日に総合株価指数（コスピ）が初めて公表されて以来、下落率、下落幅ともに過去最大を記録した。指数はわずか２日間で１１５０ポイント以上暴落した。対ドル・ウォン相場は、世界金融危機後としては１７年ぶりに、取引時間中に１ドル＝１５００ウォンを突破した。戦争の長期化をめぐる懸念が強まる中、金融市場の不安心理は世界の中でもとりわけ韓国で際立って高まっている。コスピはこの日、前日比６９８．３７ポイント安の５０９３．５４で取引を終えた。取引時間中には、一時１２．６４％安の５０５９．４５まで下落する場面もあった。コスダック指数は１４．００％（１５９．２６ポイント）安の９７８．４４で取引を終えた。コスピとコスダックが暴落したことで、それぞれ「売りサイドカー」（プログラム売買の一時停止）に続き、２０分間すべての取引を停止する「サーキットブレーカー」まで発動された。両市場で同時にサーキットブレーカーが発動されたのは、米国の景気後退の懸念で韓国株式市場が暴落した２０２４年８月５日以来、１年７か月ぶりとなる。韓国株式市場が２日連続で大幅に下落したのは、米国とイランの戦争が中東全域に拡大する兆しを見せ、調整局面が長引くとの見方が広がったためだ。株価のさらなる下落を見込む投資家の空売り取引が大きく増加するなど、恐怖心理が市場全体に広がった。日本の日経平均株価（―３．６１％）、台湾の加権指数（―４．３５％）などアジア主要市場も下落したが、コスピの下げ幅が際立って大きかった。ソウル外国為替市場では４日、夜間取引の終了直前（午前２時）に対ドルウォン相場が１ドル＝１５０５．８ウォンで取引される場面もあった。為替相場が１ドル＝１５００ウォンを超えたのは２００９年３月以来初めて。日中取引（午後３時３０分基準）では前日より１０．１ウォン高の１ドル＝１４７６．２ウォンで取引を終えた。チ・ミング記者 ホン・ソクホ記者 warum@donga.com