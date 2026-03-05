米、在韓米軍の兵器を中東へ転用要請

米国とイランの戦争が中東全域へ拡大する中、韓米両国が在韓米軍戦力の転用について協議していることが分かった。戦争が長期化した場合、米軍の弾薬不足などを補うため、戦術地対地ミサイル「ＡＴＡＣＭＳ」など在韓米軍の主要戦力が中東へ転用される可能性があるとの見方が出ている。４日、韓国政府関係者などによると、韓米は米国によるイラン空爆後、米軍の弾薬需要について協議しているという。イラン情勢が長期化する兆しを見せ、弾薬需要が増大しているため、イラン軍事作戦を遂行している米中央軍（ＣＥＮＴＣＯＭ）以外の地域に駐留する米軍戦力の移動が検討されているとみられる。トランプ米大統領は１日（現地時間）、米紙ニューヨーク・タイムズのインタビューで、軍事作戦が４～５週間続くとの見通しを示した。これに先立ち、韓国大統領府関係者は２日、中東情勢に関連し、「在韓米軍の戦力運用に関する韓米間の協議内容を詳細に説明するのは難しい」としながらも、「協議していることは申し上げる」と明らかにした。また「連合防衛態勢に支障が生じないよう協議しながら意見をまとめている」と述べた。中東に転用される可能性がある在韓米軍の運用戦力としては、多連装ロケット（ＭＬＲＳ）発射装備などがまず取り上げられているという。在韓米軍が保有するＭＬＲＳ「Ｍ２７０」からは、射程３００キロのＡＴＡＣＭＳミサイルや射程数十キロのロケット弾などを発射することができる。パトリオットやＴＨＡＡＤ（高高度迎撃ミサイルシステム）など防空戦力の転用可能性も指摘されている。ただ、昨年の米国によるイラン核施設空爆に先立ち、中東に循環配備された在韓米軍のパトリオット２個砲台のうち一部は、現在も中東に残っているとされる。一方、イランの攻撃を受けているアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）は、韓国製の中距離地対空誘導兵器「天弓２」迎撃ミサイルの追加導入を要請したという。イランは米国の軍事作戦に参加したイスラエルをはじめ、ＵＡＥやサウジアラビアなど中東地域の米軍基地を狙ったミサイルやドローン攻撃を続けている。ＵＡＥは韓国と２０２２年、天弓２の１０個砲台導入契約を結び、現在２個砲台を運用している。申圭鎭 newjin@donga.com