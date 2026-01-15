肥満治療薬開発、「どっちがより簡単に減量させるか」競争へ　

「パーティーへようこそ」１３日（現地時間）、米サンフランシスコで開幕した「ＪＰモルガン・ヘルスケア・カンファレンス（ＪＰＭＨＣ）」で、肥満治療薬「マンジャロ」の開発企業であるイーライリリーの最高経営責任者（ＣＥＯ）、デービッド・リックス氏は、相次いで市場参入する競合各社に向けて、こう語った。その発言通り、世界の肥満治療薬市場は活況を呈している。ＧＬＰ-１（グルカゴン様ペプチド-１）系治療薬が爆発的な人気を博し、多くのグローバル製薬会社が相次いで開発競争に参入している。競争は単に「痩せられるか」から、「より簡単に、より長期間、効果を維持できるか」へと進化している。現在、市場を２分するノボノルディスクとイーライリリーは、同日そろって企業説明を行った。先に登壇したノボノルディスクは、米食品医薬品局（ＦＤＡ）の承認を受けた経口剤「ウゴービ」が、平均１６.６％の体重減少効果を示し、服薬中断率もイーライリリーの製剤より低いと強調した。さらに、今年は高用量のウゴービを発売し、市場トップのマンジャロを逆転する考えを示した。これに対し、イーライリリーは、より強力な「３重作動薬」を前面に押し出した。現在、ウゴービはＧＬＰ-１を標的とする単一作動薬、マンジャロはＧＬＰ-１とＧＩＰの２種のホルモンに作用する２重作動薬だ。イーライリリーが開発中の「レタトルチド」は、これにグルカゴン受容体を加えた３重作動薬で、ひとつの薬でインスリン分泌に関与する３つのタンパク質を同時に活性化する仕組みだ。リックス氏は、「特定の集団では最大２９％の体重減少を示した」と説明した。後発組のアムジェンは、月１回投与で済む肥満治療候補薬「マリタイド」について、投与間隔を３カ月に１回まで延ばしても減量効果が維持される点を強調した。アストラゼネカも、経口ＧＬＰ-１治療薬候補の第１相臨床試験データを近く公表すると明らかにした。ファイザーは前日の１２日、昨年のメッツェラ買収で獲得した次世代ＧＬＰ-１肥満治療薬「ＭＥＴ０９７」の臨床試験を昨年末に開始し、２０２８年の上市を目指すと発表している。サンフランシスコ＝チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com