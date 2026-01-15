韓国Ｕ－２３、内容乏しくウズベキスタンにまさかの０－２敗戦　８強進出は「辛うじて」

李敏成（イ・ミンソン）監督（５３）が率いるサッカーＵ－２３（２３歳以下）代表は、内容を欠いた試合の末、ウズベキスタンに敗れた。それでも、グループ２位となり、２０２６年アジア・サッカー連盟（ＡＦＣ）Ｕ－２３アジア杯の準々決勝に滑り込んだ。韓国は１３日、サウジアラビアで行われた１次リーグＣ組最終第３戦で、ウズベキスタンに０－２で完敗した。１勝１分け１敗（勝ち点４）の韓国は、同日に最下位候補と見られていたレバノンがイランを１－０で破った結果、組２位で８強入りを決めた。ウズベキスタン（勝ち点７）が首位、レバノン（３）、イラン（２）はそれぞれ３、４位に終わった。サッカーデータ専門メディア「FotMob」によると、韓国はボール保持率で６７％と上回ったものの、枠内シュートは１対４と劣り、決定機をほとんど作れなかった。後半３分、ベールゾン・カリモフにミドルシュートで先制点を許して以降、主導権を完全に失った。後半２５分にはサイド守備が崩れ、追加点を奪われた。李監督は試合後の記者会見で、「狙っていたプレーを全く出せなかった。戦術面で私にミスがあった」と振り返った。試合中継を解説した李榮杓（イ・ヨンピョ）ＫＢＳ解説委員（４９）は、「追加失点後も試合をひっくり返そうとする気持ちやエネルギーが見られなかった」と指摘。さらに、「ウズベキスタンは２０２８年ロサンゼルス五輪を見据え、平均年齢が１９．６歳だった。韓国は２０．８歳で２歳ほど上回る。それだけに衝撃的な内容だ。この出来では、今年の名古屋・愛知アジア大会も結構心配だ」と厳しく評した。一方、Ｂ組の日本は１４日、カタールとの最終戦に２－０で勝ち、３連勝（勝ち点９）の首位で８強進出を決めた。韓国が準々決勝を突破すれば、準決勝で日本と対戦する可能性が高い。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com