「生産チーム長」のＡＩロボット、Ｋ製造の現場を変える

「ロボットは、働く環境をより安全にし、より速く、そしてより多くの仕事を処理できる（scalable＝スケーラブルな）ものにするだろう」これは、現代（ヒョンデ）自動車が５日（現地時間）にヒューマノイドロボット「アトラス」を公開した際に強調した言葉だ。現代自動車グループは２０２８年、このロボットを米ジョージア州のメタプラント・アメリカ（ＨＭＧＭＡ）に投入する計画だ。すでに同工場では、四足歩行ロボット「スポット」が人と共に品質検査を担っている。２年後には、ヒューマノイドロボットや四足歩行ロボットなどの「人工知能（ＡＩ）ロボット」が人と共に自動車を製造する未来型工場が本格的に始動することになる。８日、東亜（トンア）日報の取材班が国内１０大製造業の現場を取材したところ、ＡＩロボットはすでに韓国の製造現場を変えつつあった。単純な検査や点検を超え、生産現場での組み立てや製作にまで投入されており、 韓国は先行するグループに位置づけられている。国内の造船各社はすでにＡＩ溶接ロボットを導入し、ＡＩ非搭載の従来型ロボットに比べ生産性を２０％以上高め、作業速度も２倍以上に引き上げた。三星（サムスン）やＬＧ、ＳＫは、製品開発や生産段階でＡＩマシンを活用し、仮想空間で完成品を製造したうえで、設計の欠陥や不良発生の可能性を事前に予測している。海外では、ドイツのＢＭＷグループが車体組み立てや精密部品の設置などに人と協業するＡＩロボットを導入し、作業速度を最大４００％まで引き上げた。中国は、アトラスのようなヒューマノイドを量産する段階にまで入っている。新年は、ＡＩロボットが世界の産業界の中心となる元年になるとの見方が出ている。国際ロボット連盟（ＩＦＲ）は、過去１０年間で現場向けＡＩロボットの数が、コロナ禍による産業停滞期を挟みながらも２倍に増えたと分析した。ＩＦＲの伊藤孝行会長は「２０２６年は、ロボット産業が非常にダイナミックな段階に入る元年になる」との見方を示した。グローバル調査会社マーケットＵＳは、ＡＩとロボットが融合する「ＡＩ工場」の市場規模が、２０３２年には１兆２１５億ドル（約１４７５兆７０００億ウォン）に達すると予測する。韓国政府は昨年の経済成長戦略で、「（ＡＩロボットに代表される）フィジカルＡＩは世界一を目指す」と明言した。世界３位を目標とするＡＩ分野以上の成長を見込んでいる。現在の製造現場では、アーム型や車輪で移動する「工場型ＡＩロボット」が主流だが、今後はアトラスのように人に近い姿をしたロボットがＡＩ工場を行き来するとみられる。グローバルコンサルティング会社アーンスト・アンド・ヤング（ＥＹ）は、「ＡＩロボットの技術力向上と価格低下で、５年以内に人件費よりＡＩヒューマンの導入・運営コストが安くなる『コストクロス』が現れる」と予測した。李沅柱 takeoff@donga.com