４２６億ウォンのチョンセ詐欺「ビラ王」、１審で懲役１０年

４３０億ウォン余りのチョンセ（伝貰＝賃貸保証金））保証金をだまし取った、いわゆる「ビラ王」に対し、１審で重刑が言い渡された。ソウル中央地裁刑事２５単独の金知泳（キム・ジヨン）裁判官は５日、詐欺および私文書偽造・偽造私文書行使の罪に問われたチン被告（５４）に対し、懲役１０年を言い渡したと明らかにした。判決によると、チン被告は２０１６年１１月から２０１９年９月まで、ソウル市江西区（カンソグ）・衿川区（クムチョング）、仁川（インチョン）一帯で、賃借人２２７人から総額４２６億６０００万ウォンのチョンセ保証金をだまし取った。自己資本なしでビラを購入し、売買価格を上回るチョンセ保証金を受け取って売買代金を支払い、その差額を着服した。その後、別の賃借人から受け取った保証金で既存の賃借人に返還する、いわゆる「無資本ギャップ投資」の自転車操業的手法により、２０１４年から２０２０年までに住宅７７２戸を取得したとされる。金裁判官は「不動産価格が上がるとの漠然とした期待のもと、実質的に適切な管理が困難な規模まで賃貸事業を拡大してきた」と指摘。「多くの被害者が賃貸借保証金を期限内に返還されず、住居の安定が深刻に脅かされた。被害者は保証金を取り戻すために多大な努力を強いられ、その過程で経済的負担や精神的苦痛を被ったとみられる」と述べた。チン被告は判決を不服として控訴した。ヨ・グンホ記者 yeoroot@donga.com