Ｋヒューマノイド、工場に通勤し家事も担う

人のように動き人工知能（ＡＩ）の「頭脳」を搭載したヒューマノイドが、世界最大の情報技術（ＩＴ）見本市「ＣＥＳ２０２６」を総なめした。今年、ヒューマノイドが「ロボット労働者」として産業現場や家庭に実際に投入され、グローバル競争が加速するとの見方も出ている。現代（ヒョンデ）自動車グループは５日（現地時間）、米ラスベガスで開かれたＣＥＳ２０２６の会場で、ヒューマノイド「次世代電動アトラス」を公開した。自動車生産に適するよう訓練し、２０２８年には米ジョージア州サバンナの生産工場「メタプラント・アメリカ（ＨＭＧＭＡ）」に投入する計画だ。当初は部品分類などの単純作業から始め、２０３０年以降は組み立て工程まで担わせる。現代自動車は２０２８年までに年３万台のロボットを生産する体制を構築し、初の量産ヒューマノイドとしてアトラスを採用した。同日、ＬＧ電子は家事を支援するホームロボット「ＬＧクロイド」を公開した。クロイドとＡＩ家電を融合させ、人が家事労働から解放される「ゼロレイバーホーム（Zero－LaborHome）」の実現を目標に掲げる。中国のロボット企業ユニツリーもＣＥＳに「ロボット軍団」を投入するなど、グローバル企業のヒューマノイド競争は一段と激しさを増す見通しだ。ＮＶＩＤＩＡの最高経営責任者（ＣＥＯ）であるジェンスン・フアン氏もヒューマノイドを強調した。フアン氏は同日、ラスベガスのフォンテーヌブロー・ホテルで「ＮＶＩＤＩＡライブ」を開催し、ヒューマノイド２体とともにステージに登壇した。「ＡＩの次の段階はロボットだ。ＡＩはテキストや映像ではなく、物理的実体の中で人間と相互作用しなければならない」と語った。フアン氏は昨年のＣＥＳでも、フィジカルＡＩが「次の波」になると強調している。ＮＶＩＤＩＡは同日、ロボットとフィジカルＡＩ向けの新たなビジョン言語モデル「コスモス・リーズン２」も披露した。［写真］「働くロボット」が現実になりつつある。ヒューマノイドが世界最大の家電・ＩＴ見本市「ＣＥＳ２０２６」の最大の話題となる中、５日（現地時間）、現代自動車グループは米ラスベガスのマンダレイベイ・ホテルでヒューマノイドロボット「アトラス」の実機を初公開した。現代自動車提供