Ｋポップのストレイキッズ、日本ゴールドディスク４冠

アイドルグループ「ストレイキッズ」が、日本の代表的音楽授賞式である第４０回「日本ゴールドディスク大賞」でアジア部門「アルバム・オブ・ザ・イヤー」などを受賞し、４冠を達成した。今年の授賞式で海外歌手で最多受賞となった。日本レコード協会が主催する日本ゴールドディスク大賞は１１日、公式ホームページで「ストレイキッズがアジア部門の『アルバム・オブ・ザ・イヤー』『アーティスト・オブ・ザ・イヤー』『ミュージックビデオ・オブ・ザ・イヤー』『ベスト３アルバム』を受賞者に選ばれた」と発表した。「アルバム・オブ・ザ・イヤー」と「ベスト３アルバム」は日本第３ミニアルバム『Ｈｏｌｌｏｗ』で、「ミュージックビデオ・オブ・ザ・イヤー」は２０２４年に日本で行われたオフラインファンイベントのライブ・ブルーレイで受賞した。日本ゴールドディスク大賞は、日本音楽、アジア音楽、洋楽の３部門に分けて授与する。今年の日本ゴールドディスク大賞では、ストレイキッズのほかにもＫポップ歌手が多数受賞した。ブラックピンクのジェニーは、ソロアルバムのタイトル曲『Ｌｉｋｅ Ｊｅｎｎｉｅ』で洋楽部門「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード」を受賞した。ネットフリックスのアニメーション「ＫＰＯＰデーモン・ハンターズ」の主題歌『Ｇｏｌｄｅｎ』は、アジア部門「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード」と「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング」を受賞し２冠を達成した。ＨＹＢＥの韓米合同ガールズグループ「キャッツアイ」も洋楽部門「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」と「ベスト２ニュー・アーティスト」など２部門を受賞した。このほかにもＴＷＳ、＆ＴＥＡＭ、セブンティーン、トゥモロー・バイ・トゥギャザー（ＴＸＴ）なども受賞した。キム・テオン記者 beborn@donga.com