４年前は「背番号」なき予備選手　「ノートに記した誓い」をゴールで証明

韓国とチェコの２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）Ａ組第１戦が行われた１２日、メキシコ・サポパンのグアダラハラ・スタジアム。両チームが１－１で迎えた後半２４分、ＦＷ呉賢揆（オ・ヒョンギュ、ベシクタシュ）は主将の孫興慜（ソン・フンミン、ＬＡＦＣ）と交代してピッチに立った。選手人生で初めてＷ杯出場の夢をかなえた呉賢揆は１１分後、黄仁範（ファン・インボム、フェイエノールト）がペナルティーエリア右から低く浮かせたクロスにゴール前へ飛び込み、左足で押し込んで韓国を２－１の勝利に導く決勝ゴールを決めた。この日、昼食後に熱が３８度まで上がるなど体調が良くなかった呉賢揆だ。それでも「本当に出られるのか、自分にやれるのかという疑いもあったが、メディカルスタッフの先生方が手厚くケアしてくれたおかげでゴールを決めることができた。こうしてゴールを決めるために、あれほど苦しかったのだと思う」と笑った。４年前のカタールＷ杯当時、呉賢揆は背番号のない選手だった。Ｗ杯開幕１９日前に目の周りの骨を折った孫興慜の回復が遅れた場合に備える「予備選手」の立場だったためだ。当時、正式メンバー（２６人）ではなく「２７人目の太極戦士」と呼ばれた呉賢揆は、代表メンバーの仲間たちを全力で支えた。それでも練習を終えて宿舎に戻ると、ノートに「４年後には堂々と背番号１８をつけて（Ｗ杯に）来ればいい」と記した。１８番は、「ファンセ」黄善洪（ファン・ソンホン、５８）、「ライオンキング」李東国（イ・ドングク、４７）ら、韓国サッカーの一時代を彩ったＦＷたちが背負った番号だ。カタールＷ杯後、呉賢揆はセルティック（スコットランド）、ヘンク（ベルギー）、ベシクタシュ（トルコ）を経て欧州で経験を積んだ。呉賢揆は２０２５～２６シーズンのトルコリーグで１３試合６得点を記録した。２０２４年７月に洪明甫（ホン・ミョンボ）氏（５７）が代表監督に就任して以降、代表戦１５試合に出場して６得点を挙げた呉賢揆は、堂々と北中米Ｗ杯に出場する最終メンバーに名を連ねた。そしてこの日のチェコ戦を通じ、自らが韓国代表の１８番の系譜を継ぐＦＷであることを証明した。韓国はこの日、後半１４分にチェコのラディスラフ・クレイチ（ウォルバーハンプトン）に先制点を許したが、後半２２分に黄仁範が同点ゴールを決めた。そして４年前、孫興慜の離脱に備える予備選手だった呉賢揆が、この日精彩を欠いた孫興慜に代わって投入され、決勝ゴールを決めた。呉賢揆は「自分にとっては初めてのＷ杯だが、４年前に先輩たちが戦う姿を近くで見ていたので、緊張せずにうまくやれた」とし、「カタールＷ杯後、個人の技量★が大きく成長した。欧州の選手たちとぶつかる時も自信があるので、得点できるという確信があった」と語った。呉賢揆が韓国サッカーを代表するストライカーへ成長する過程には、家族の献身もあった。呉賢揆の父、オ・ヘソンさんは京畿道南楊州市（キョンギド・ナミャンジュシ）でドジョウ汁店を営んでいる。呉賢揆は過去にユーチューブチャンネルに出演し、「みんなが離乳食を食べていた頃、自分はドジョウ汁にご飯を入れて食べていた」とし、「ドジョウ汁だけで１万杯以上食べたと思う。良い体力とフィジカルを持てるようになった秘訣だ」と話したことがある。息子のＷ杯デビュー戦を見るため、オさんは店をしばらく休みメキシコまで飛んだ。父オさんのカカオトークのプロフィール紹介文は「世界で最も幸せなサッカー選手と家族になれますように」だ。オさんは本紙の電話取材に、「Ｗ杯という大舞台で息子が決勝ゴールを決める姿を見ることができ、言葉では表せないほど幸せだ」と話した。父は、選手人生初のＷ杯を控えた息子に「ただ楽しんでほしい。大舞台に立つ時は心を空にして楽しむべきだ」と言ってあげたという。呉賢揆はこの日の試合後、家族に感謝を伝えた。呉賢揆は「今から（Ｗ杯が終わる）１カ月後には、両親が店を続けなくてもすむように、残りの試合でもっと頑張って、これからも楽に暮らせるようにしてあげたい」と語った。金培中 wanted@donga.com