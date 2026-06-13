韓銀総裁「遅すぎない時期に利上げ必要」　来月引き上げの見方強まる

韓国銀行の申鉉松（シン・ヒョンソン）総裁は１２日、「物価安定を重視し、遅すぎない時期に金利を引き上げていく必要がある」と述べた。韓国銀行が繰り返し利上げシグナルを発していることで、７月の金融通貨委員会で政策金利を引き上げる可能性がさらに高まったとの分析が出ている。政策金利が上昇すれば市場金利も追随して上昇する傾向が強いため、今後融資を受けている人々の元利金返済の負担は一段と重くなりそうだ。市場では、韓国銀行が年内に政策金利を２回引き上げるとの見方が出ている。一部では、７月に０．５０ポイントを一度に引き上げる「ビッグステップ」や、７月と８月の連続利上げの可能性も指摘されている。ただ、利上げによって小規模事業者や自営業者、金融脆弱層などの債務返済負担が増すだけに、時期や引き上げ幅は慎重に決定される見通しだ。申氏は同日、ソウル中区（チュング）の韓国銀行で開かれた創立７６周年記念式典で、「成長、物価、金融安定の状況は、金融政策の観点から比較的明確に一方向を示している」と述べた。申氏はこの日を含め、最近２週間で３度にわたり利上げの可能性を示唆した。申氏は「５月の金融政策決定会合以降に入手したデータも、こうした状況を裏付けている」と述べた。最近の物価、成長率、住宅価格、為替相場などの動向を総合的に考慮した発言とみられる。先月の消費者物価は前年同月比３．１％上昇し、２０２４年３月（３．１％）以来初めて３％台に乗せた。中東戦争の影響で物価上昇率が高まっており、韓国銀行が示した第２四半期（４～６月）の物価上昇率の見通しである２．９％を上回る可能性が大きくなった。申氏も「今後の物価上昇率は相当期間にわたり目標水準を上回るとみられる」と述べた。利上げが家計や企業の債務返済負担を高める可能性については、「困難を抱える層への選別的支援は財政政策を通じて行う方が効果的だ」と述べた。利上げに伴う負担については、政府が財政支出を通じて支援すべきだとの考えを示したものだ。財政経済部は最近公表した「グリーンブック」６月号で、「最近の韓国経済は景気回復の流れが続いている」としながらも、「中東戦争などに伴う不確実性が続く中、物価上昇や雇用鈍化など民生負担が懸念される」と診断した。主要国でも利上げに踏み切る動きが相次いでいる。１１日（現地時間）、欧州中央銀行（ＥＣＢ）は２年９カ月ぶりに主要３政策金利をそれぞれ０．２５ポイント引き上げた。中東戦争後、主要７カ国（Ｇ７）で初の利上げとなった。日本の中央銀行である日本銀行（ＢＯＪ）についても、１５日と１６日に開かれる金融政策決定会合で政策金利を引き上げるとの見方が優勢となっている。世宗市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com