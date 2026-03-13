李大統領「追加更正予算、徹夜してでも最大限迅速に」

李在明（イ・ジェミョン）大統領は１２日、「追加更正予算の編成を決めれば、迅速に進めると言いながらも１～２カ月かかるのが従来の慣行のようだが、困難があろうと徹夜してでも進めよ」と指示した。中東情勢に伴う燃料補助金を地域通貨を通じて差等支援する方式にも直接言及した。李氏は同日、大統領府で主宰した首席補佐官会議で中東情勢に触れ、「危機状況が続けば消費や投資心理が冷え込み、ようやく現れた経済回復の兆しも弱まる可能性がある」とし、「追加更正予算の編成を避けることはできない。最大限迅速に進めてほしい」と述べた。さらに金容範（キム・ヨンボム）大統領政策室長に対し、「徹夜してでもやれ。今、週末がどこにあるのか」と述べ、「時間を最小限に短縮し、途中で漏れがないよう緻密な案を作れ」と指示した。李氏は「上半期の公共料金凍結、農畜水産物の割引支援拡大などに加え、ガソリン税や貨物車、公共交通、農漁業者への燃料費補助支援の速度を上げる必要がある」と述べた。さらに「財政支援を一律に行えば格差拡大を防ぐのは難しい」とし、「直接支援や差等支援を通じて、より困難な層に手厚い支援が届くようにすべきだ」と提案した。また「年間の租税減免額は約８０兆ウォンに達すると言われるが、税金を一律に引き下げたり、燃料税減免のような一般的支援を行えば（効果を）実感しにくい」とし、「階層や対象を明確にして差等支援を行えば効率的だ」と述べた。李氏は「これを『ばらまき』『ポピュリズム』と批判して足を引っ張ることもあるが、こうした批判は望ましくない」とし、「直接支援が望ましく、現金より地域通貨の形で支給すれば小規模事業者や地域商圏の売り上げにつながる二重の効果がある」と強調した。李氏が追加更正予算の迅速編成を強調したことで、政府は当初言及されていた５月より前倒しで予算執行を推進するものとみられる。ガソリン税引き下げ幅の拡大、エネルギーバウチャー支援などの燃料価格対策に加え、中小企業のスマートファクトリー支援、若者の雇用難解消、文化芸術界への支援予算なども含まれるとみられる。李氏は「中東発の危機を通じて、社会各所に積み重なった不公正・不合理な各種の脱法や便法を是正する必要性が改めて確認された」とし、「鉄は熱いうちに打てと言うが、非正常の正常化に対する国民の熱望が高い今こそ大転換にスピードを上げ、実際に成果を出す機会だ」と強調した。一方、２０２４年１２月２９日の務安（ムアン）済州（チェジュ）航空旅客機事故について、「遺体が１年以上放置された経緯を徹底調査せよ。今回の事態に責任のある関係者を厳しく問責せよ」と指示したと大統領府が明らかにした。朴訓祥 tigermask@donga.com