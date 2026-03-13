ＢＴＳファン、光化門から地方名所へ　自治体など誘致ＰＲ合戦

アイドルグループＢＴＳ（防弾少年団）がソウル光化門（クァンファムン、３月）、高陽（コヤン、４月）、釜山（プサン、６月）で公演を行うのに合わせ、韓国を訪れる海外ファンの間で、ソウルだけでなく地方の名所まで足を延ばそうとする動きが出ている。これを受け、地方自治体や旅行会社などは、ＡＲＭＹ（アーミー、ＢＴＳのファンクラブ）が公演の前後に「ＢＴＳの聖地」巡りをするようＰＲを行ったり、関連商品を販売したりしている。１２日、英語圏最大のオンラインコミュニティ「レディット」には、「ＡＲＭＹソウルガイド」と題した５日間の韓国観光コース地図が掲載された。ここには、ＨＹＢＥ社屋、国立中央博物館、弘大（ホンデ）、景福宮（キョンボックン）、広蔵（クァンジャン）市場、西巡邏通り（ソスンラギル）、ソウルの森など、市内各地のＢＴＳメンバーに関連する場所が紹介されている。最近、ソーシャルメディア（ＳＮＳ）では外国人ＡＲＭＹを中心に、「BTS Pilgrimage（聖地巡礼）」というハッシュタグを通じて韓国の観光地への関心が高まっており、ファン同士が自身の韓国旅行の経験を共有する例も増えている。宿泊・交通・アクティビティ予約プラットフォームのクルックによると、ＢＴＳ関連旅行商品のトラフィックは２０２５年１１～１２月に比べ、２０２６年１～２月には６１％増加した。クルックでは、ＢＴＳの独自コンテンツの撮影地である「イン・ザ・スープ」平昌（ピョンチャン）ツアーや、２０１７年の２枚目アルバムのジャケット撮影地である江陵（カンヌン）★注文津（チュムンジン）ツアー、ソウルＡＲＭＹウォーキングツアーなど、ＢＴＳ関連の観光商品を販売している。コンサート期間中、ＢＴＳの聖地の一つとされる江陵の宿泊予約率も大きく上昇した。旅行・宿泊プラットフォーム「ヨギオッテ」によると、高陽公演（４月９～１２日）が行われる４月７～１４日の江陵地域の予約率は前年同期比５３％増加した。釜山公演（６月１２～１３日）が行われる６月１０～１５日には、予約件数が３２９％増えた。ヨギオッテの関係者は「通常、国内旅行を２～３カ月前から予約するケースは多くない」とし、「ＢＴＳ公演など特定イベントを念頭に置いた『計画的予約』によるものだ」と説明した。地方自治体もこれに歩調を合わせ、観光客誘致に乗り出している。江陵市は３月、「今月のおすすめ旅行地」を発表し、海外で大きな人気を集めたドラマ「ザ・グローリー」と「トッケビ」の撮影地であるソドル防波堤や注文津を紹介した。「ＢＴＳバス停」を訪れる外国人観光客にＫコンテンツ観光地としてのイメージを強化する狙いとみられる。ソウル市は４月１０日から漢江（ハンガン）公園１１地区（汝矣島・トゥクソム・盤浦・蘭芝など）で開かれるスプリングフェスタでも、ＡＲＭＹなど外国人観光客を対象にＢＴＳ関連イベントを開催する。ソウルの主要拠点では、世界のＢＴＳファンが楽しめるストリート公演、ランダムダンスフェスティバル、参加型イベントなど多様なプログラムを運営する予定だ。流通業界の「ＡＲＭＹ迎え」も慌ただしい。ＪＷマリオットホテル・ソウルはＢＴＳ完全体活動を記念し、ＨＹＢＥとの協業で「ＪＷイン・ザ・シティ」客室パッケージとスペシャルカクテルを提供する。スターバックスは外国人観光客向けに「ソウル特化ドリンク」を発売する。１６日から明洞（ミョンドン）、光化門、江南（カンナム）などソウル主要観光地の１００店舗で「ソウル夕焼け五味子フィジオ」と「ソウル・マッコリ香コールドブリュー」を販売する。特にソウル夕焼け五味子フィジオは、飲み物をかき混ぜるとＢＴＳの象徴色である紫色に変わる。イ・ソジョン記者 sojee@donga.com