少子化は続くのに「基本計画」が消えた



結局、年をまたいだ。今年から施行されるはずだった第５次少子高齢化社会基本計画（２０２６～３０）が、年が改まっても策定されなかった。



少子高齢化社会基本計画は、少子高齢化社会基本法に基づき０６年から５年ごとに策定されてきた国家の総合計画だ。かつての経済開発５カ年計画が産業化と経済成長の方向を示したように、この基本計画は人口危機に対応する国家戦略の大枠と方向性を定めてきた。



韓国は１９８０年代初めに合計特殊出生率が２.０人未満の「少子化段階」に入り、２００２年には１.３人未満の「超少子化国家」となった。出生率低下が構造問題として固着すると、政府は０５年に少子高齢化社会基本法を制定し、翌年に初の基本計画を施行した。第１次～第４次計画を通じて、育児休業、出産奨励金、無償保育、児童手当など、現在の少子化対策の基礎となる政策が導入・定着した。基本計画がなければ、省庁ごとに散在していた出産・子育て政策が、これほど早く体系化されることは難しかっただろう。



ところが今回の計画は、年末までに素案すら整えられず、施行年度を迎えてしまった。少なくとも前年末には大枠を示し、初年度の予算と人員を配分し、関連制度を整備できなければならない。法律に基づく国家計画が日程すら守れなかったのは異例だ。



実は、こうした事態はある程度予見されていた。２４年末の非常戒厳以降に続いた政治混乱の中で、全省庁的な議論は空転し、政権交代後は推進力がさらに弱まった。基本計画を主導すべき少子高齢化社会委員会は、新たな人選もないまま事実上放置された。前政権が任命した副委員長が委員会を率いるあいまいな状態で、昨年９月には委員会を人口戦略企画委員会に改編する構想まで浮上し、状況は一段と悪化した。委員会関係者は「組織がどうなるか分からず、関係省庁と基本計画を議論するのがさらに難しくなった」と述べた。



大統領の無関心も目立つ。名目上、委員会委員長である大統領は、就任後一度も委員会会議を開いたり主宰したりしていない。大統領府内の人口政策組織は秘書官級に縮小され、その秘書官ポストも政権発足後６カ月間空席だ。委員会改編を含む少子高齢化社会基本法の改正論議も進展を見せていない。



このような流れには、出生数と出生率の反発が少なからず影響したのだろう。２３年に０.７２人で底を打った合計特殊出生率は、エンデミックと婚姻増加を背景に持ち直しつつある。最近、行政安全部は出生数が２年連続で増え、２６万人を記録したと明らかにした。



しかし、安心できる段階ではない。出生数はいまも１０年前の半分の水準で、出生率も世界最低圏を脱していない。人口は６年連続で減少し、高齢化の速度はさらに速まっている。少子化危機を脱したと言える指標は、まだ見当たらない。



何より、この小幅な持ち直し自体が、第１次～第４次基本計画を通じて積み上げてきた政策の成果であることを忘れてはならない。潮目が来たならオールを強く漕げというように、努力の積み重ねで出生数がわずかにでも増え始めている今こそ、さらに力強く漕がねばならない。仕事と家庭の両立、男性の育児参加拡大、多様な家族の承認など、残された課題は山積している。いくつかの数値が改善したからと手を緩めれば、歴史が繰り返してきた「安心による失敗」をまたしても繰り返すことになるだろう。

