Ｗ杯で韓国と同組の南ア、ネーションズカップのラウンド１６で敗退

韓国サッカー代表が出場する２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯＝米国・カナダ・メキシコ）で同組となった南アフリカが、アフリカ・ネーションズカップの１６強で敗退した。南アは今大会、グループリーグからラウンド１６までの４試合で６失点を喫し、守備のほころびを露呈した。南アは５日、モロッコ・ラバトのアルメディナ・スタジアムで行われたラウンド１６でカメルーンに１－２で敗れた。前半３４分と後半開始２分に連続失点し、０－２とリードを許した。後半４３分にエビデンス・マクゴパが１点を返したものの、試合を覆すには至らなかった。１９９６年大会で唯一の優勝を飾った南アは、３０年ぶりの頂点を目指したが、今大会５度目の優勝を誇るカメルーンを越えられなかった。今大会は、韓国代表を率いる洪明甫（ホン・ミョンボ）監督にとって、南アの戦力を分析する好機でもあった。南アはグループリーグを２勝１敗で通過した後、ラウンド１６で姿を消した。４試合で２得点２アシストを記録したライル・フォスターが、韓国にとって最も警戒すべき攻撃手として浮上した。最前線でプレーするフォスターは、イングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）のバーンリーに所属し、今季リーグ戦では２得点１アシストを挙げている。一方、南アの守備陣は今大会、オウンゴール１点を含め、１試合平均１．５失点を許した。解説委員のハン・ジュンヒ氏は「南アの攻撃は序盤に素早く組織的なプレスをかけるが、サイドを使い、最前線のフォスターが背後のスペースを突いて得点するなど、戦術の幅は多くない」と指摘。「Ｗ杯で南アと対戦する際、韓国が極端に引いて守る必要はない。ただし、無理にラインを上げ過ぎれば背後を突かれる恐れがあるため、攻守の『バランス』を取った試合運びが最善だ」と語った。北中米Ｗ杯グループリーグＡ組に属する韓国は、６月２５日に南アとのグループ最終戦に臨む。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com