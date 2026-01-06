年明けから連日の株高　コスピ４５００目前

総合株価指数（ＫＯＳＰＩ、コスピ）は年内２日目の取引となった５日、４４５７．５２まで上昇し、史上最高値を再び更新した。取引時間中には三星（サムスン）電子が「１株＝１３万ウォン台」、ＳＫハイニックスが「１株＝７０万ウォン台」に達した。５日のコスピは前日比１４７．８９ポイント（３．４３％）高の４４５７．５２で取引を終えた。２日に４３００を超えてからわずか１日で４４００を突き抜け、４５００に迫った。この日、個人は１兆４３８２億ウォン、機関は８３６４億ウォンをそれぞれ売り越した一方、外国人が２兆２６１３億ウォンを買い越し、指数を押し上げた。外国人の買い越し額は、昨年１０月２日（３兆２６４１億ウォン）以来の高水準となった。年初の株式市場は半導体株が主導している。三星電子は２日に７．１７％、５日には７．４７％上昇した。三星電子の優先株（８．０５％）をはじめ、ＳＫハイニックス（２．８１％）、ＳＫスクエア（６．１２％）なども堅調だった。終値ベースで三星電子の時価総額（優先株含む）は９００兆７３１４億ウォンに達し、史上初めて９００兆ウォンを突破した。時価総額で世界の上場企業１７位、アジアでは４位に相当する。アジアで三星電子を上回る時価総額を持つ企業は、台湾のＴＳＭＣ、サウジのアラムコ、中国のテンセントのみだ。ＳＫハイニックスの時価総額も５００兆ウォンを超えた。大信（テシン）証券研究員のイ・ギョンミン氏は、「人工知能（ＡＩ）インフラ投資の拡大やメモリ市況の業績改善に対する期待を背景に、主要半導体企業の上昇モメンタムが続いた」と分析した。ホン・ソクホ記者 will@donga.com