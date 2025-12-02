米関税圧力下でも大健闘　韓国輸出が「新記録」更新



先月の韓国の輸出額は、前年同月比８．４％増の６１０億４０００万ドルとなり、１１月としては過去最高を更新した。今年１月に入ってから１１月までの累計輸出額も６４００億ドルを超え、同期間としての過去最高記録を３年ぶりに塗り替えた。半導体だけを見ると、すでに年間輸出記録を上回っている。このまま推移すれば、今年の輸出目標であった過去最高の７０００億ドルの達成も可能とみられる。米国の関税圧力など厳しい環境下でも、韓国企業は懸命に奮闘し、危機をチャンスに変えた。



韓国の輸出は、６月から先月までの６か月間連続で月間過去最高を更新した。人工知能（ＡＩ）特需による「スーパサイクル」で半導体が輸出回復を牽引した。先月の半導体輸出は前年同月比で３８.６％急増した。１１月までの累計輸出額は１,５２６億ドルとなり、従来の年間記録である昨年の１,４１９億ドルをすでに上回っている。先月の自動車輸出も、米国発の関税の直撃を受けながらも前年同月比で１３.７％増加した。世界的に半導体需要が堅調であるうえ、先月末に米国向け投資特別法が提出され、自動車・部品関税の引き下げが１１月１日付で遡及適用される予定であるため、今後も輸出は順調に推移すると期待されている。



今月の輸出実績が昨年の水準を維持すれば、年間輸出額が初めて７０００億ドルを突破する可能性が高い。これは輸出大国・日本と肩を並べることを意味する。かつて日本との比較は想像すらできなかったが、２０１０年代以降、日本の輸出が停滞する間に韓国が急伸し、差を詰めてきた。大韓民国政府が樹立された１９４８年、日本の７．４％に過ぎなかった韓国輸出は、５８年後の２００６年に半分を超え、再び１９年後の今、輸出での「克日」を目前にしている。



輸出が予想外の好調を見せる一方、不安要因も多い。輸出の半導体への依存がますます深まり、石油化学・機械・造船・鉄鋼など他の主力産業は競争力が落ちている。米国関税の影響が本格化し、世界貿易の減速が見込まれる来年は、今年より輸出環境が厳しい。輸出が底を支え、内需が回復基調の今こそ、産業競争力を根本から強化すべきだ。

