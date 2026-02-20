沈錫希が押し、崔珉禎が引っ張る「必勝方程式」復活、女子リレー８年ぶり金



沈錫希（シム・ソクヒ、２９）が押し、崔珉禎（チェ・ミンジョン、２８）が引いた。過去のわだかまりを乗り越えて「ワンチーム」として結束した女子ショートトラック韓国代表が、２０２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪の３０００メートルリレーで金メダルを獲得し、８年ぶりに頂点へ返り咲いた。



沈錫希、崔玟楨とキム・ギルリ（２２）、ノ・ドヒ（３１）で挑んだ韓国代表は１９日、イタリア・ミラノのアイススケートアリーナで行われた女子３０００メートルリレー決勝で４分０４秒０１４をマークし、開催国イタリア（４分０４秒１０７）を抑え、トップでゴールした。２０１８年平昌（ピョンチャン）大会以降途切れていた女子リレーの金メダルの流れを再びつなぐ瞬間だった。



沈錫希が押して、崔珉禎が引っぱり、最終走者のキム・ギルリが嵐のように疾走する韓国の作戦は、歯車のように完璧にかみ合った。



レース序盤の危機的状況で、経験豊富な崔珉禎と沈錫希のプレーが光った。フィニッシュまで１６周を残して３位を走っていた崔珉禎は、前を走っていたオランダのミシェル・フェルゼブール（２３）が転倒した際、冷静にスピードを落として接触を回避した。その間にイタリアが２位に浮上し、先頭との差が広がった。



着実に差を詰めていた韓国は、ゴールまで５周を残した直線で勝負に出た。３位を走っていた沈錫希は、待ち構えていた崔珉禎の背中を全力で押した。身長１７８センチと恵まれた体格を生かした沈錫希の「後押し」を受け、崔珉禎は一気に加速し、カナダを抜いて２位に浮上した。最終走者のキム・ギルリは残り２周でイタリアのアリアンナ・フォンタナ（３６）のインコースに切り込み逆転に成功、そのままゴールまで走り切り、逆転劇に終止符を打った。



少し前までは想像しがたい光景だった。韓国女子ショートトラックを代表するエースだった沈錫希と崔珉禎は、平昌大会で浮上した「故意接触」論争で感情の溝が深まった。当時、１０００メートル決勝で衝突し、２人ともメダルを逃した。その後、沈錫希が大会当時にチームメートを中傷し、崔珉禎と故意に接触したとの疑惑が浮上し、沈錫希は２カ月の出場停止処分を受け、２０２２年北京五輪にも出場できなかった。



沈錫希が処分を終えて代表に復帰した後も、２人の間には見えない壁があった。氷上で目を合わせることもなく、リレーでも身体接触を避けた。「沈錫希の強力なプッシュ」を生かせなかった代表は、直近２シーズンの国際スケート連盟（ＩＳＵ）ワールドカップ女子リレーで金メダルを１個も取れなかった。



変化は今季を前に始まった。崔珉禎が「代表の一員として自分の役割に最善を尽くす」と沈錫希を受け入れてからだ。昨年１０月のワールドツアー第１戦から、２人の「押して引っ張る」連係がよみがえった。第４走者の沈錫希が第１走者の崔珉禎の背中を押す「必勝方程式」を完成させ、復活を予告した。崔珉禎は今大会を前にミラノ選手村で開かれた沈錫希の誕生日パーティーにも出席し、記念写真に収まっていた。



曲折の末、８年ぶりの金メダルを確定させた沈錫希は、顔を両手で覆って熱い涙を流した。２０１４年ソチと２０１８年平昌に続き女子リレーで３度目の金メダルを手にした沈錫希は「準備過程から今日の決勝まで厳しい状況が多かったが、選手全員でよく耐え抜き、胸がいっぱいになった。良いチームメートに出会えたおかげで良い結果を残せた」と仲間に感謝した。



先に女子５００メートル、１０００メートル、混合２０００メートルリレーでいずれもメダルを逃していた崔珉禎は、通算６個目（金４、銀２）で今大会初の金メダルを獲得した。崔珉禎は夏季・冬季五輪を通じて韓国選手の五輪最多メダルに並んだ。崔珉禎は「韓国が強いことを証明したかった。厳しい状況下でも良い仲間がいたからこそ、先輩たちの業績をしっかり継ぐことができた」と語った。

