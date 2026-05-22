ＢＴＳ、５年ぶりに「アメリカン・ミュージック・アワード」出席へ

防弾少年団（ＢＴＳ）が、米国の権威ある大衆音楽授賞式「アメリカン・ミュージック・アワード（ＡＭＡ）」に５年ぶりに出席する。２０日（現地時間）、ＡＭＡによると、ＢＴＳは２５日午後、米ラスベガスのＭＧＭグランド・ガーデン・アリーナで開かれる授賞式に出席する。ＢＴＳはＡＭＡ最高賞に当たる「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」部門にノミネートされ、テイラー・スウィフト、ブルーノ・マーズ、レディー・ガガ、バッド・バニーらと競う。ＢＴＳは２０２１年、韓国歌手として初めて同賞を受賞した。ＢＴＳは今年、「ベスト男性Ｋポップアーティスト」と「ソング・オブ・ザ・サマー」部門にもノミネートされている。「ソング・オブ・ザ・サマー」に選ばれた楽曲は、３月発売の５枚目のフルアルバム「ARIRANG」のタイトル曲「ＳＷＩＭ」だ。ＢＴＳはこれまでＡＭＡで、「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を含め、グループとソロを合わせて計１２冠を獲得している。２０１８年に「フェイバリット・ソーシャル・アーティスト」を初受賞して以降、３年連続で受賞し、２０２１年には「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」とともに、「フェイバリット・デュオ／グループ」「フェイバリット・ポップソング」を受賞して３冠に輝いた。ＢＴＳのアルバム「ARIRANG」は、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で現在８週連続トップ１０入りしている。ＡＭＡ授賞式前後の２３、２４、２７、２８日には、ラスベガスのアレジアント・スタジアムでワールドツアー「ARIRANG」の公演を行う予定だ。キム・ドヨン記者 repokim@donga.com